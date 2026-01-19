市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす20日から長い期間、寒気と冬型の気圧配置が続きます。特にあさって21日から24日・土曜日は、平地でも大雪になる可能性があります。



気象台の週間予報です。

小野：

雪のマークが並びます。特に、あさって21日から24日・土曜日は、平地でも大雪の可能性があります。ピークの1回目は21日・水曜日の午後から22日・木曜日の午前中にかけて、2回目は24日・土曜日頃です。週間予報は金沢の気温です。場所によっては、これより低くなりますので、道路や水道管の凍結には注意してください。





今の段階での風と雪の予想です。

小野：

あさって21日の朝にかけて、強い雪は予想されていません。21日から22日・木曜日の朝にかけては、石川県内は山陰のJPCZの北側となり、雪が降る予想です。23日・金曜日の朝にかけてその帯が北上します。24日・土曜日の朝、能登の北側に帯が予想されています。そして25日・日曜日の朝にかけて南下します。



24時間に予想される降雪量です。

小野：

あす20日からあさって21日夕方まで、多い所で、平地では加賀で15センチ、能登で20センチ。さらに、22日・木曜日の夕方までは、平地の多い所で、加賀で40センチ、能登で30センチです。



市川：

情報に注意を。

