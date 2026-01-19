楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に加入した則本昂大投手（３５）が１９日、都内のホテルで入団会見を行い、「一生懸命、腕を振って頑張りたいなと思っています」と新天地に臨む意気込みを語った。

楽天時代の１３年にともに日本一に導いた田中将とは再共闘となる。入団決定後に連絡も取ったといい、「まさかまた一緒にプレーできるとは夢にも思ってなかったので、すごくうれしい気持ちと田中さんに追いつけ追い越せという気持ちとたくさんの感情がありますけど、今は本当に一緒になってチームを引っ張っていけたらいいなと思います」と語った。

則本は米メディアではＭＬＢ球団からメジャー契約のオファーがあったとも報じられたが、熟考を重ねた結果、巨人に入団。阿部監督は１６日のスタッフミーティング後に起用法について「先発ローテーションに入ってくれたらうれしいですし、クローザーの経験もあるので、あっては欲しくないですけど、何かあった時のためにそういう経験を生かして、何かあった時のためには彼がいるっていう安心感がチームにあると思いますので。すごく素晴らしい補強をしていただきました」と歓迎していた。

右腕は楽天時代だったプロ１年目の１３年には１５勝８敗で新人王に輝き、チームのリーグＶに貢献。日本シリーズでも田中将大らとともに日本一に導いた。入団から６年連続を含む８度の２ケタ勝利を記録するなど、先発の実績は十分。さらに過去２年は救援として５０試合以上に登板し、２４年には３２セーブでセーブ王にも輝いた。ここまで通算３７３登板で１２０勝９９敗４８セーブ。抜群の経験値を持って巨人に加入した。