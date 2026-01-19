アジア株 まちまち、香港株は続落 アジア株 まちまち、香港株は続落

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:42現在

香港ハンセン指数 26563.90（-281.06 -1.05%）

中国上海総合指数 4114.00（+12.09 +0.29%）

台湾加権指数 31639.29（+230.59 +0.73%）

韓国総合株価指数 4904.66（+63.92 +1.32%）

豪ＡＳＸ２００指数 8874.51（-29.35 -0.33%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83325.19（-245.16 -0.29%）



１９日のアジア株は、まちまち。前週末の米国株の下落、週明けの米国株価指数先物の時間外取引の下落を受けて、一部の市場では売りに押された。豪州株は小反落。ハイテク関連株の下げが目立った。香港株は続落。医薬品やヘルスケア関連株の下げが目立った。台湾株は続伸。半導体関連株などを中心に堅調な動きを見せた。上海株は小反発。今日の午前中に発表された昨年第４四半期のＧＤＰは前年比＋４．５％と市場予想通りとなった。また、通年では前年比＋５．０％となり、政府目標を達成したことなどが買い安心感につながった。



上海総合指数は小反発。コンピューター部品メーカーの海光信息技術、機器メーカーの国電南端科技、変圧器・電線などの製造会社の特変電工、航空機部品メーカーの中国航発動力が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、鉄鋼製品メーカーの内蒙古包鋼鋼聯が売られた。



香港ハンセン指数は続落。医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）、医薬品メーカーの薬明生物技術（ウーシー・バイオロジクス）、バイオテクノロジー企業の信達生物製薬、ヘルスケア情報のアリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジーが売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。探鉱会社のライナス・レア・アース、オーストラリア証券取引所が買われる一方で、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、会計システム会社のゼロ、乳業メーカーのａ２ミルク、鉱山会社のアイルカ・リソーシズが売られた。

外部サイト