ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６９、伊６４ｂｐと縮小の動き一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ　　　　2.822
フランス　　　3.508（+69）
イタリア　　　3.459（+64）
スペイン　　　3.216（+39）
オランダ　　　2.905（+8）
ギリシャ　　　3.336（+51）
ポルトガル　　　3.209（+39）
ベルギー　　　3.404（+58）
オーストリア　3.038（+22）
アイルランド　3.107（+29）
フィンランド　3.099（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）