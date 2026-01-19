ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６９、伊６４ｂｐと縮小の動き一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.822
フランス 3.508（+69）
イタリア 3.459（+64）
スペイン 3.216（+39）
オランダ 2.905（+8）
ギリシャ 3.336（+51）
ポルトガル 3.209（+39）
ベルギー 3.404（+58）
オーストリア 3.038（+22）
アイルランド 3.107（+29）
フィンランド 3.099（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
