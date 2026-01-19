国民民主党の玉木雄一郎代表が1月17日高知入りし、次の衆議院選挙の県内小選挙区で必ず公認候補を立てるとの考えを明らかにしました。



国民民主党の玉木雄一郎代表は、土佐清水市議会議員･補欠選挙の党公認候補の応援で17日、現地を訪れました。



玉木代表は、次の衆議院選挙に向けた立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」の結成について、「選挙で勝つやり方を提案するのは、政治家の一つの習性だ」としながらも、有権者の政治不信を招くと批判し「選挙に不利でも筋を通す」と党の姿勢を強調しました。





■玉木代表「選挙のたびに違う公約を掲げて、選挙のたびに政党名が変わるとか、信頼しろって言われたってできないでしょ。だからさっきも（有権者に）言われたんです。”玉木さんぐちゃぐちゃした所に加わらないで、筋通してくださいね”って言われたんですよ。筋通しますよ、私たちは。たとえ選挙に不利でも、本当に国民のためになること、これからもブレずに曲げずにやっていきたい」また、玉木代表は、次の衆議院選挙に向けて県内小選挙区で必ず1人の公認候補を立てるとの考えを明らかにしました。