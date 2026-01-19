フツーの女子大生がFXで2000万円稼ぐ『FX戦士くるみちゃん』TVアニメ化！多額の損失で絶望する【強制ロスカット版】ビジュアル＆ティザーPV解禁
新感覚FX漫画『FX戦士くるみちゃん』(原作:でむにゃん・作画:炭酸だいすき/月刊コミックフラッパー連載)が待望のTVアニメ化が決定し、ティザービジュアル&ティザーPVが解禁となりました！
フツーの女子大生がFXで2000万円稼ぐようです――
KADOKAWA「月刊コミックフラッパー」で人気連載中の新感覚FX漫画『FX戦士くるみちゃん』が2026年にTVアニメ化が決定！ 本作はほんわかゆるふわJDによる、ちょっとアブナイ(!?)FXのおはなしです。
ティザービジュアルでは主人公の福賀くるみがFXを楽しんでいる様子を描いた【通常版】と、多額の損失を出してしまい絶望的な様子を描いた【強制ロスカット版】の2種類を公開！
ティザービジュアルとあわせて解禁となったティザーPVでは、くるみのキャラクターボイスも初公開！ 福賀くるみ役は鈴木愛奈さんに決定しました！
「利益どこいった…！？」にはじまる絶望的なセリフやくるみの意気込む様子などたっぷり詰まったPVをお楽しみください！
・TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」ティザーPV【2026年TVアニメ化決定!】FX Fighter Kurumi-chan Teaser Trailer
https://youtu.be/Hg3mStr7UpI?si=gKW_dvNaZqowjpDE
原作:でむにゃん、作画:炭酸だいすき、福賀くるみ役:鈴木愛奈よりお祝いコメントが到着!
■原作・でむにゃん
「FX戦士くるみちゃん」奇跡のアニメ化…!
応援してくださった読者の皆様 ご尽力頂いた関係者の皆様 本当にありがとうございます…! 感無量でございます…!
私の負のエネルギーから生まれたFXのお話ですが, 一体どんなアニメになるのでしょうか…? 今から非常に楽しみでございます…!
■作画・炭酸だいすき
いつも作品を温かく応援してくださり、本当にありがとうございます。
このたび、「FX戦士くるみちゃん」のアニメ化が決定いたしました！
こうして新しい形でお届けできるのも、ひとえに読者の皆さま一人ひとりの応援やご感想、そして毎話ページをめくってくださった読者様の積み重ねのおかげです。 心より感謝申し上げます。 現在、制作スタッフの皆さまも非常に熱意を持って取り組んでくださっており、 アニメならではの新しい魅力が詰まった作品になると確信しています。
放送開始まで、ぜひ楽しみにお待ちください。
これからも『FX戦士くるみちゃん』をどうぞよろしくお願いいたします。
◆福賀くるみ CV:鈴木愛奈
大学生、20歳。母を追い詰めた損失2000万円を取り戻すためにFXに挑戦する。勉強熱心なうえ、冷静な分析も得意。その一方で、乱高下するチャートに動揺すると、暴走してしまうことも。
■福賀くるみ役 鈴木愛奈
TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」にて福賀くるみ役で出演させて頂きます!
FXを題材にした漫画やアニメはなかなかないですよね…!
原作を読ませて頂き、FXとはなんなのかをそこで初めて知り、とんでもなく恐ろしいものだと認識します。絵がめちゃくちゃ可愛いのに、内容はある意味バイオレンス…!
机に1人向かい、静寂の中緊張で手は震え、自分の心臓の音だけが響く空間の中、0.1円動くだけで笑うか泣くか、天国か地獄かの世界。やり方によってはその人の人生をも左右する。
手に汗握るどころではない、リアルすぎるFXの世界をお届けするべく精一杯努めさせて頂きます!
アニメ化決定記念プレゼントキャンペーン開催
アニメ化決定を記念し、鈴木愛奈さん直筆サイン入りのティザービジュアルを使用したポストカードプレゼントキャンペーンを開催！
■応募方法
1、TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」公式X(@fxkurumi_info)をフォロー
2、プレゼントキャンペーン対象ポストをリポスト
■応募期間
2026年1月19日(月)~2026年2月2日(月)23:59
■景品
◉鈴木愛奈直筆サイン入りのティザービジュアルを使用したポストカード
(【通常版】を5名様、 【強制ロスカット版】を5名様、計10名様にプレゼント)
作品情報
TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」
■ON AIR
2026年 TVアニメ化決定!
■INTRODUCTION
念願のFX(外国為替証拠金取引)デビューを果した大学生・福賀くるみ。
その理由は、亡き母がFXで溶かした2000万円を取り戻すため。
「2000万円くらい、簡単に取り返せるようになってやる!」
そう誓った彼女が飛び込んだ先は、一瞬で天国にも地獄にもひっくり返る世界。
含み損、ロスカット、止まらない鼓動……。
それでも買いたい、売りたい、稼ぎたい!
萌智子(もちこ)、芽吹(めぶき)、やす子――
クセ強なFX戦士たちも加わり、相場はますますヒートアップ!
チャートに一喜一憂する、かわいくてちょっぴり(!?)危険なマネーゲーム。
くるみたちは、この荒れ狂う世界を生き残れるのか――!?
■STAFF
原作:でむにゃん/炭酸だいすき
監督:小川優樹
シリーズ構成・脚本:猪原健太
キャラクターデザイン:植田和幸
音楽:伊賀拓郎
アニメーション制作:パッショーネ
■CAST
福賀くるみ:鈴木愛奈
■公式サイト
https://fxkurumi-info.com
■公式X
@fxkurumi_info
ハッシュタグ: #FX戦士くるみちゃん
「FX戦士くるみちゃん」(原作:でむにゃん 作画:炭酸だいすき/月刊コミックフラッパー連載)
最新9巻 2026年1月22日(木)発売!
1話試し読みはこちら
https://comic-walker.com/detail/KC_003160_S?episodeType=first
(C)Demunyan 2026 (C) Daisuki Tansan 2026
（C）でむにゃん・炭酸だいすき/KADOKAWA/「FX戦士くるみちゃん」製作委員会