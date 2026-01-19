TBS NEWS DIG Powered by JNN

高市総理はきょう、官邸で記者会見に臨み、今回の衆議院選挙の勝敗ラインは「与党で過半数を目指す」と述べたうえで、「内閣総理大臣としての進退をかける」と改めて強調しました。