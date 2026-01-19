人1人がなんとか通れそうなレベルの大阪の超ほっそ～い道の奥に、超ディープ路地裏エリアが！ 同エリアに店を構える男性は、有名ホテルの高級日本料理店の元料理長だ。

超ディープ路地裏エリアとは、大阪市福島区にある野田新橋筋商店街内の通称・地獄谷。「一度入ると抜け出せない」と言われている飲み屋街だ。商店街の建物と建物の狭い隙間から入って突き進んでいった先に、飲食店がひしめき合っている。

地獄谷に3年前にオープンした「天ぷらとお出汁 渉（わたる）」は、天ぷらを中心とした日本料理が絶品の隠れ家的店。店主には、ホテルグランヴィア大阪の高級日本料理店で料理長を務めていた経歴がある。

店主がホテルの日本料理店を辞めた理由は、脳出血をしたから。「左半身麻痺になっていて、満足いく料理がホテルで作れないから狭いお店をやろうかな」ということで、彼は極狭の地獄谷にたどり着いたのだ。

店主は、リハビリによって今では右手だけで料理ができるまでに回復。「意外とできますよ」と微笑む彼に、お笑いコンビ・COWCOWとツートライブはもちろん、スタジオでVTRを見ていた「やすとも」こと海原やすよ ともこも衝撃を受け、「若いのに……」「大変やったんやね」と呟いた。

そんな店主自慢の天ぷらは、どれも絶品！ 天使の海老をレモンと塩で味わったCOWCOWとツートライブは、「海老の旨味がすごい！」「揚げすぎていないというか、ねっとりとした感じが残っているというか、おいしい！」とうなりまくり。

広島産カキの珍しい天ぷらにも、「すごい濃厚ですね！」「感動やわ！」などとCOWCOWとツートライブは大喜びだ。ほかにも2組は、しいたけの天ぷらや季節の小鍋を味わい、大満足でロケを終えた。

なお、店主の腕前に感動する「天ぷらとお出汁 渉」は、やすともが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）1月15日放送回で紹介された。

1月15日放送回では、関西を離れて20年以上が経つCOWCOWのために、ツートライブが現在の大阪の穴場名店を案内！ 4人は「天ぷらとお出汁 渉」のほか、ミシュランのビブグルマンを3年連続で獲得した「たこ焼き玉屋本店」（天神橋筋六丁目）と、国産黒毛和牛A5ランクのみを使う「焼肉うしごろ梅田店」（うめきたグリーンプレイス）を訪れた。

