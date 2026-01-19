ºØÆ£Æ»»°±£µï¤Îºí»³¤Ë´Û¡©¡¡´ôÉì»Ô¡¢ËÙ¤äÅÚ¶¶¤Î°ä¹½¸«¤Ä¤«¤ë
¡¡´ôÉì»Ô¤Ï19Æü¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾ºØÆ£Æ»»°¤¬±£µï»þ¤Ë½»¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ëºí»³¤Î»³Ï¼¤Ç¡¢Æ±»þÂå¤ËÂ¤¤é¤ì¡¢´ÛÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëËÙ¤äÅÚ¶¶¤Î°ìÉô¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÁõ¾þÅª¤ÊÀÐ³À¤Ç¡¢ºØÆ£Æ»»°¤¬¼é¸î¤Î´Û¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤ÏÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢ºí»³ÉÕ¶á¤Î°äÀ×¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¸î´ß¤ò¤â¤ÄÅÚ¶¶¤ÎÉý¤Ï7¥á¡¼¥È¥ë¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤¿Ä¹¤µ¤Ï6.5¥á¡¼¥È¥ë¡£ÀÐ³À¤ÏÀÐºà¤¬¤Û¤Ü¿âÄ¾¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢ÊøÍî¤òËÉ¤°¡Ö´ÖµÍÀÐ¡×¤¬Æþ¤ê¡¢Áõ¾þÀ¤¬¤¢¤ë¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÈþÇ»¹ñÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿ÀÑ¤ßÊý¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¹¤êÅÚ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤Ï¡Öº£²ó´Û¤ÎÂ¸ºß¤¬¤è¤êÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£