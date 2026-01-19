アヤックスがDFジンチェンコを獲得か、実現すれば冨安と再び共闘へ…今季はアーセナルからN・フォレストにレンタル移籍
アーセナルDFオレクサンドル・ジンチェンコのアヤックスへのレンタル移籍が近付いているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。
1996年12月15日生まれの29歳は、22-23シーズンにマンチェスター・Cからアーセナルに加入。初年度から2年続けてプレミアリーグ27試合に出場していたものの、昨季は15試合に減少し、今季はN・フォレストへレンタル移籍している。
しかし、N・フォレストでは公式戦10試合の出場にとどまっており、『talkSPORT』によると、N・フォレストへのレンタル移籍を終了するという。そして、アヤックスへシーズン終了までのレンタルで加入するようだ。
移籍専門の有名ジャーナリストであるファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のXで、ジンチェンコが24時間以内にメディカルチェックを受けるためにアムステルダムへと飛び、シーズンの残りの期間の給与はアヤックスが負担すると伝えている。
アヤックスには、昨季までアーセナルに所属していた日本代表DF冨安健洋が在籍しており、移籍が実現すれば再びチームメイトとして共闘することとなる。
