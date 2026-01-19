高市総理が先ほど会見を開き、今月23日に衆議院を解散することを表明しました。衆院選の投開票に向け、県内の政界関係者も準備を加速させています。

衆院選に向け県内の政界も動き始める中、おととい、衆議院・山形1区選出の、自民党・遠藤利明さんが会見を開きました。

衆議院山形1区・遠藤利明さん「今期限りで国会議員を引退する決意をさせていただきました」





遠藤さんは1993年の衆院選に初当選し、現在10期目です。これまでオリンピック担当大臣や自民党の総務会長などを歴任し、現在、日本スポーツ協会の会長を務めています。

■遠藤氏、引退の真意は





遠藤さんは会見で、「今期限りでの引退を決めていたが、突然の衆議院解散の話が出たため、今月13日夜に引退を決めた」と決意に至った経緯を説明しました。





衆議院山形1区・遠藤利明さん「自分で公認した2人（加藤鮎子さん・鈴木憲和さん）が大臣という要職に就いたわけですから、あとは後事を託せるという思いもあって、実は昨年の鈴木さんの大臣就任の時に今期で辞めようと決意をいたしました」





また遠藤さんは、自身の後継者に長男で県議会議員の寛明さんを擁立することを表明しました。



遠藤寛明 県議「この度の衆議院議員選挙で出馬する決断をした中であります。この山形、これからの日本をしっかりと元気にしていきたい。若い力でこれからの日本を変えていきたいと、そんな思いで決断した」





遠藤寛明さんは、上山市選出の県議会議員で2019年に初当選し現在2期目です。自民党県連は、後援会の推薦を受けた寛明さんを党本部に公認申請するとしています。

■野党は





また、野党でも大きな動きが。



立憲民主党と公明党が「中道改革連合」を結成。きょう、会見を開き「生命・生活・生存を最大に尊重する人間主義」を軸とする党の基本理念を発表しました。



県内でもきのう立憲民主党と公明党の代表が会合を開き、選挙戦に向けた今後の対応について確認しています。



公明党県本部 菊池文昭 代表「中道改革ということで一緒にがんばっていこうということが一つと、課題の認識の共有ということでの話。時間がないので、丁寧にしっかりと有権者の皆様にご説明をしていくことしかない」





立憲民主党県連 高橋啓介 代表「一緒に選挙戦をやっていこうということで、話をさせてもらった」

■立民の”立ち位置”は



立憲民主党県連の高橋代表は、国民民主党県連と連合山形との「2党1団体」の関係について、基本的な考えは変わらないとしながらも、具体的なことはこれから協議を進めていくとしています。



次期衆議院議員選挙・山形1区には、立憲民主党と公明党が結成した「中道改革連合」から現職の原田和広さん（52）が出馬を表明しています。





国政の大きな動きが、県政にも動きをもたらしています。