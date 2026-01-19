α7 IV

ソニーは、ミラーレスカメラ「α7 IV」の最新ファームウェア（Ver. 6.01）を1月15日（木）に公開した。

一部製品でVer. 6.00（2025年11月公開）へのアップデートが失敗する問題と、アップデート成功後もモニター設定に関わらずモニターを閉じた際にパワーセーブする事象を改善した。今回のアップデートはVer. 6.00の更新内容を含む。

Ver. 6.00では撮影・再生機能の追加、FTP転送・ネットワーク機能の強化、動作安定性の改善が行われている。

α7 IVは2021年にソニーが発売したミラーレスカメラ。2025年には後継モデルである「α7 V」が登場した。