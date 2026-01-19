TUY

米沢市では、この時季ならではの特別な空間を楽しむことができるイベントが開かれています。今年はおとといからスタートし、私も早速体験してきました。

【写真を見る】小野川温泉に「かまくら村」出現！中で食べるのは”米沢ラーメン”！今だけの特別な体験をリポート（山形・米沢市）



「米沢市の小野川温泉街に出現したかまくら。3つ並んでいる」

おとといオープンした「小野川温泉かまくら村」は、訪れた人に冬の温泉街をより楽しんでもらおうと、小野川温泉観光協議会が毎年作り出しています。

かまくらは、高さおよそ3メートル、直径およそ5メートルで、中は大人が4、5人入れるほどの広さがあります。



小野川温泉観光協議会　佐藤雄二　会長「ご覧の通り雪少ないでしょ。周りから重機を使って雪を集めながら、なんとか4日間で3つ作った」

■入ってみよう



さっそくかまくらの中に入ってみると・・・！

「思ったより寒いという感じはない」



そして、かまくら村の一番の名物が！

「（かまくらの中で）ラーメンを食べることができるんです」

ここ「かまくら村では」、温泉街にある2つのラーメン店から出前をとることができます。きょうは「お食事処せいの」の五目ラーメンを注文！待っている間に、あるものを発見しました。

「クイズがありますね」

小野川温泉について、より詳しくなれるクイズに挑戦です。



「Q上杉鷹山公が小野川温泉の源泉を使って作った、ある調味料は何でしょうか」「・・・みりん？」「答え:塩」

小野川温泉について学んでいると、あっという間にラーメンが到着しました。小野川名物・豆もやしなどの野菜がたっぷりと入った五目ラーメンです。

■寒いからうまい！ラーメンをすする



「染みる。優しい塩味のスープが冷えた身体に染みわたっていく。おいしい・・・」「麺は米沢ならではの細ちぢれ」「豆もやしのシャキシャキ食感が加わることで、楽しい！」



この、雪国ならではの体験を目的に、きょうも関東から観光客が訪れていました。



東京から「ここの温泉が大好きで毎年来ている」Qかまくらどう？「いい感じ」Q入ってみてどう？「ちょっとあったかかった」

東京から「広い！立てるかまくらは初めて。あんまり雪のある地域で育ってこなかったから、すごい」

小野川温泉の「かまくら村」は、夜にはライトアップされています。天候にもよりますが、3月上旬まで楽しめそうだということです。