　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月19日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 139(　　 139)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 330(　　 330)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 239(　　 239)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　77(　　　77)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　46(　　　10)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1539(　　1539)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 7(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 903(　　 511)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　33(　　　25)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 282(　　 268)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2162(　　1106)
　　　　　 　 　 3月限　　　 58076(　 26994)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　31(　　　 5)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 778(　　 560)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1653(　　 885)
　　　　　 　 　 3月限　　　 31496(　 15952)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　42(　　　36)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　71(　　　71)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 124(　　 124)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2638(　　2638)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　11(　　　11)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 350(　　 350)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 354(　　 354)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13055(　 13055)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース