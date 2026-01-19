主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月19日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月19日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 139( 139)
日経225ミニ 3月限 330( 330)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 239( 239)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 77( 77)
TOPIX先物 3月限 46( 10)
日経225ミニ 3月限 1539( 1539)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 903( 511)
6月限 33( 25)
TOPIX先物 3月限 282( 268)
日経225ミニ 2月限 2162( 1106)
3月限 58076( 26994)
4月限 31( 5)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 778( 560)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 2月限 1653( 885)
3月限 31496( 15952)
4月限 42( 36)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 71( 71)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 124( 124)
3月限 2638( 2638)
4月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 350( 350)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 354( 354)
3月限 13055( 13055)
4月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
