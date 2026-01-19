主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月19日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2085( 1057)
6月限 500( 0)
TOPIX先物 3月限 2516( 598)
日経225ミニ 3月限 3909( 3857)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 116( 0)
TOPIX先物 3月限 3732( 420)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 272( 272)
TOPIX先物 3月限 237( 237)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 437( 273)
TOPIX先物 3月限 155( 141)
日経225ミニ 3月限 3137( 3082)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 77( 0)
TOPIX先物 3月限 137( 137)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 1570( 1570)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2074( 1564)
6月限 22( 12)
TOPIX先物 3月限 1500( 1364)
日経225ミニ 2月限 3727( 1537)
3月限 68228( 33294)
4月限 12( 6)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 429( 429)
6月限 16( 8)
日経225ミニ 2月限 1693( 1693)
3月限 31780( 31780)
4月限 59( 45)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6( 6)
日経225ミニ 2月限 312( 312)
3月限 4191( 4191)
4月限 10( 10)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 472( 472)
6月限 11( 11)
日経225ミニ 2月限 551( 551)
3月限 25169( 25169)
4月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
