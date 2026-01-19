　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2085(　　1057)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 500(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2516(　　 598)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3909(　　3857)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 116(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3732(　　 420)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 272(　　 272)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 237(　　 237)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 437(　　 273)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 155(　　 141)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3137(　　3082)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　77(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 137(　　 137)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1570(　　1570)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2074(　　1564)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　22(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1500(　　1364)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3727(　　1537)
　　　　　 　 　 3月限　　　 68228(　 33294)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　12(　　　 6)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 429(　　 429)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　 8)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1693(　　1693)
　　　　　 　 　 3月限　　　 31780(　 31780)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　59(　　　45)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 312(　　 312)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4191(　　4191)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　10(　　　10)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 472(　　 472)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 551(　　 551)
　　　　　 　 　 3月限　　　 25169(　 25169)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

