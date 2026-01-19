外国証券 先物取引高情報まとめ（1月19日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5332( 5294)
6月限 35( 35)
TOPIX先物 3月限 6212( 6212)
日経225ミニ 2月限 2465( 2465)
3月限 105420( 105420)
4月限 42( 42)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4085( 4079)
6月限 48( 48)
TOPIX先物 3月限 5274( 5251)
日経225ミニ 2月限 1696( 1696)
3月限 49069( 49069)
4月限 33( 33)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 326( 70)
TOPIX先物 3月限 253( 253)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1136( 641)
TOPIX先物 3月限 1309( 1098)
日経225ミニ 3月限 3660( 3616)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 750( 750)
TOPIX先物 3月限 915( 915)
日経225ミニ 2月限 66( 66)
3月限 4604( 4604)
4月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 98( 98)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 771( 665)
日経225ミニ 3月限 858( 858)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1491( 1491)
6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 2589( 2589)
日経225ミニ 2月限 1444( 1444)
3月限 23292( 23292)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 54( 54)
TOPIX先物 3月限 402( 356)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 344( 344)
TOPIX先物 3月限 681( 681)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 57( 57)
TOPIX先物 3月限 63( 63)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 95( 95)
日経225ミニ 2月限 41( 41)
3月限 256( 256)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
