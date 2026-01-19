　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5332(　　5294)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6212(　　6212)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2465(　　2465)
　　　　　 　 　 3月限　　　105420(　105420)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　42(　　　42)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4085(　　4079)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　48(　　　48)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5274(　　5251)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1696(　　1696)
　　　　　 　 　 3月限　　　 49069(　 49069)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　33(　　　33)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 326(　　　70)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 253(　　 253)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1136(　　 641)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1309(　　1098)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3660(　　3616)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 750(　　 750)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 915(　　 915)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　66(　　　66)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4604(　　4604)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　98(　　　98)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 771(　　 665)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 858(　　 858)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1491(　　1491)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2589(　　2589)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1444(　　1444)
　　　　　 　 　 3月限　　　 23292(　 23292)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　54(　　　54)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 402(　　 356)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 344(　　 344)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 681(　　 681)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　57(　　　57)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　63(　　　63)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　95(　　　95)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　41(　　　41)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 256(　　 256)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース