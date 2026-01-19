外国証券 先物取引高情報まとめ（1月19日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13417( 11988)
6月限 595( 45)
TOPIX先物 3月限 16325( 15480)
日経225ミニ 2月限 11952( 11452)
3月限 166838( 166838)
4月限 62( 62)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7304( 7090)
6月限 168( 118)
TOPIX先物 3月限 17025( 16625)
日経225ミニ 2月限 9051( 8551)
3月限 104585( 104585)
4月限 51( 51)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 844( 526)
TOPIX先物 3月限 644( 644)
日経225ミニ 3月限 2847( 2847)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1682( 1002)
TOPIX先物 3月限 4404( 3665)
日経225ミニ 2月限 13( 13)
3月限 3713( 3693)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2707( 1930)
TOPIX先物 3月限 7332( 5986)
日経225ミニ 2月限 181( 181)
3月限 14239( 14079)
4月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3115( 2365)
TOPIX先物 3月限 3616( 3030)
日経225ミニ 3月限 6326( 6326)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4023( 3887)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 8494( 8494)
日経225ミニ 2月限 5139( 5139)
3月限 43053( 43053)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1023( 754)
TOPIX先物 3月限 562( 290)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 459( 0)
TOPIX先物 3月限 964( 514)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 544( 544)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 786( 786)
日経225ミニ 2月限 70( 70)
4月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
