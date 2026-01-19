　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 13417(　 11988)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 595(　　　45)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16325(　 15480)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 11952(　 11452)
　　　　　 　 　 3月限　　　166838(　166838)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　62(　　　62)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7304(　　7090)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 168(　　 118)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 17025(　 16625)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　9051(　　8551)
　　　　　 　 　 3月限　　　104585(　104585)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　51(　　　51)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 844(　　 526)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 644(　　 644)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2847(　　2847)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1682(　　1002)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4404(　　3665)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3713(　　3693)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2707(　　1930)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7332(　　5986)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 181(　　 181)
　　　　　 　 　 3月限　　　 14239(　 14079)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3115(　　2365)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3616(　　3030)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6326(　　6326)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4023(　　3887)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8494(　　8494)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5139(　　5139)
　　　　　 　 　 3月限　　　 43053(　 43053)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1023(　　 754)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 562(　　 290)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 459(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 964(　　 514)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 544(　　 544)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 786(　　 786)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　70(　　　70)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

