「日経225オプション」2月限コール手口情報（19日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース