SVリーグの歴代最多入場者数を記録！　IGアリーナで連日更新

　18日にIGアリーナで開催された2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN第11節GAME2ウルフドックス名古屋VSサントリーサンバーズ大阪の試合で、SVリーグの歴代最多入場者、「14,073名」を記録を更新した。

　IGアリーナで初めてSVリーグの試合が行われた今節。前日の17日に開催されたGAME1でも過去の記録を更新し、「14,037名」が来場したが、それを上回る記録を作った。これまでは2024年11月に有明アリーナで行われたサントリーVS東京グレートベアーズの試合で記録された「11,599名」だったが、その記録を大きく更新する形となった。

　現在の大同生命SV.LEAGUE 入場者数上位5試合は以下の通り。

■上位5試合
14,073名　1月18日　WD名古屋-サントリー　IGアリーナ
14,037名　1月17日　WD名古屋-サントリー　IGアリーナ　
11,599名　2024年11月3日　サントリー‐東京GB　有明アリーナ
11,451名　2025年5月3日　サントリー‐STINGS愛知　有明アリーナ
10,871名　2024年11月4日　サントリー‐東京GB　有明アリーナ