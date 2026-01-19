SVリーグの歴代最多入場者数を記録！　IGアリーナで連日更新

18日にIGアリーナで開催された2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN第11節GAME2ウルフドックス名古屋VSサントリーサンバーズ大阪の試合で、SVリーグの歴代最多入場者、「14,073名」を記録を更新した。

IGアリーナで初めてSVリーグの試合が行われた今節。前日の17日に開催されたGAME1でも過去の記録を更新し、「14,037名」が来場したが、それを上回る記録を作った。これまでは2024年11月に有明アリーナで行われたサントリーVS東京グレートベアーズの試合で記録された「11,599名」だったが、その記録を大きく更新する形となった。

現在の大同生命SV.LEAGUE 入場者数上位5試合は以下の通り。

■上位5試合

14,073名 1月18日 WD名古屋-サントリー IGアリーナ

14,037名 1月17日 WD名古屋-サントリー IGアリーナ

11,599名 2024年11月3日 サントリー‐東京GB 有明アリーナ

11,451名 2025年5月3日 サントリー‐STINGS愛知 有明アリーナ

10,871名 2024年11月4日 サントリー‐東京GB 有明アリーナ