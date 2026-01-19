吹き荒れる解散風に揺れ動く 石川の野党勢力の候補者調整がヤマ場 立憲県連近藤代表に聞く党公認の現状
高市首相が国会冒頭での衆議院解散を表明しました。石川県内の野党勢力では、公認申請の締め切りを前に、候補者の調整がヤマ場を迎えています。
19日が公認申請の締め切りという国民民主党。
石川県連は、1区では現職の小竹凱氏、2区と3区では新人を擁立し、公認申請する方針を決めましたが…
国民民主党石川県連・小竹 凱 代表：
「最大限の努力を、ぎりぎりまでしようかなと思っているところです」
特に現職がいる石川1区の調整次第では、2区・3区にも影響が出るだけに、ぎりぎりの調整が続けられています。
その1区では、立憲民主党の野田代表が現職優先の方針を示す中、立憲石川県連は新人の荒井淳志氏の公認を申請。
その公認の行方は19日も…
立憲民主党石川県連・近藤 和也 代表：
「党本部に確認して、まだ結論出てない。荒井さんにも状況伝えて」
調整は難航、国民側も選挙区対応を決めきれずにいます。
一方、立憲民主党と新党を結成した公明党。
選挙区では長く自民党と連携し、立憲とは対決してきただけに、選挙協力には複雑な思いものぞかせます。
公明党石川県本部・谷内 律夫 代表：
「大変に厳しい難しい状況だと思いますし、どうしてもある程度の時間も必要だし、理解をしていく、そういったことも必要だと思っております。ただ、立憲を応援するというよりも、しっかりと新党を応援していくと」
解散風が吹き荒れる中、選挙区の候補者調整が揺れ動いています。
この後は…
【中継】立憲民主党石川県連・近藤和也代表に聞く「石川1区の公認は…2区は…公明との連携は…」