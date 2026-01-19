高市首相が国会冒頭での衆議院解散を表明しました。石川県内の野党勢力では、公認申請の締め切りを前に、候補者の調整がヤマ場を迎えています。



19日が公認申請の締め切りという国民民主党。



石川県連は、1区では現職の小竹凱氏、2区と3区では新人を擁立し、公認申請する方針を決めましたが…



国民民主党石川県連・小竹 凱 代表：

「最大限の努力を、ぎりぎりまでしようかなと思っているところです」





立憲との一本化調整に動いてきた国民民主党石川県連。特に現職がいる石川1区の調整次第では、2区・3区にも影響が出るだけに、ぎりぎりの調整が続けられています。その1区では、立憲民主党の野田代表が現職優先の方針を示す中、立憲石川県連は新人の荒井淳志氏の公認を申請。その公認の行方は19日も…立憲民主党石川県連・近藤 和也 代表：「党本部に確認して、まだ結論出てない。荒井さんにも状況伝えて」調整は難航、国民側も選挙区対応を決めきれずにいます。一方、立憲民主党と新党を結成した公明党。選挙区では長く自民党と連携し、立憲とは対決してきただけに、選挙協力には複雑な思いものぞかせます。公明党石川県本部・谷内 律夫 代表：「大変に厳しい難しい状況だと思いますし、どうしてもある程度の時間も必要だし、理解をしていく、そういったことも必要だと思っております。ただ、立憲を応援するというよりも、しっかりと新党を応援していくと」解散風が吹き荒れる中、選挙区の候補者調整が揺れ動いています。この後は…【中継】立憲民主党石川県連・近藤和也代表に聞く「石川1区の公認は…2区は…公明との連携は…」