¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÀÖÀ±·û¹»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öytvºå¿À±þ±ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥È¥é¥È¥é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ù¡×¤Ç16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èÃæÈ×¡¢¡ÖËÍ¤ÏÎ©ÀÐÁª¼ê¡¢É¬¤º¤ä¤ë¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÀÖÀ±»á¡£¼«¿È¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Ë¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢°æ¸ý»ñ¿Î»á¡¢¹â¶¶Í³¿»á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂç³ØÀ¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É°æ¸ý¤µ¤ó¤È¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸À¤¨¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÈô¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Âç³Ø»þÂå¤¹¤Ç¤ËµÕÊý¸þ¤Ë°ìÈ¯¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢°æ¸ý»á¡¢¹â¶¶»á¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ÀÖÀ±»á¤Ï¤Þ¤º¡¢°æ¸ý»á¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Î°õ¾Ý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö°æ¸ý¤µ¤ó¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë°æ¸ý¤µ¤ó¤¬4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¡¼¥É¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤ÎÂÇµå¤¬ÉÝ¤¹¤®¤Æ¡£°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÇµå¤¬¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤ÈÊá¤ì¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢¿Í¹©¼Ç¤Ï¤ä¤¤¤·¡×¤È¡¢ÆâÌî¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¤«¤é¸«¤¿ÂÇµå¤Î¶¯¤µ¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±¦Êý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬¥µ¡¼¥É¤«¤é¸«¤Æ¤ë¤ÈÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÈô¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤? ¡Ø¤½¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î°Û¼¡¸µ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤È¾Ú¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¶¶Í³¿»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤Ç¡¢¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤âº¸Ãæ´Ö¥ì¥Õ¥È¤Ë´ÊÃ±¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¿¹²¼Áª¼ê¤¬Ãæ±ûÂç³Ø»þÂå¤Ë¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¹²¼Áª¼ê¤ÏÂç³Ø»þÂå¡¢±¦Êý¸þ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÂç³Ø4Ç¯À¸»þ¤Î¿¹²¼Áª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢Î©ÀÐÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬Á´Á³¾å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¤ÈÎ©ÀÐ¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÎ©ÀÐÁª¼ê¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢ËÍ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿°æ¸ý¤µ¤ó¤È¤«¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶á¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Ê¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë½Å¤Í¤Æ¡¢Î©ÀÐ¤Ø¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Öytvºå¿À±þ±ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥È¥é¥È¥é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ù¡×¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹±þ±çÈÖÁÈ¡Ø½µ´©¥È¥é¥È¥é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ù¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¤â¤Î¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤éºå¿À¤Î»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÀÖÀ±·û¹»á¤äÄ»Ã«·É»á¤éºå¿ÀOB¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Îºå¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÈëÏÃ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
