能登半島地震と奥能登豪雨で被災し、冬のシーズンには買い物が困難となる石川県珠洲市大谷町。19日、この場所に住民の買い物支援につながるスーパーがオープンしました。



19日、石川県珠洲市大谷町の仮設住宅近くにオープンした「みんなのスーパー」。



「お祝いに来てくれたの？」





初日のこの日は、地域の住民が訪れ、買い物を楽しんでいました。地震と豪雨、二つの災害に被災し、多くの住民が仮設住宅に暮らすこの地域。

買い物の際には、珠洲市の内浦方面や、輪島市の市街地に行く必要がありますが、冬の時期には、波浪による通行止めや路面の凍結の危険などがあり、買い物が困難となっていました。



こうした中、仮設住宅から歩いて2分の距離に誕生したスーパーに、住民からも喜びの声が…



地域住民：

「ちょっとくれば、走ってくれば間に合うから」

「特に今、雪も降りますし、まだ道も悪いですから、こうやって店開いてくれれば、地域の人はみんな助かりますわ」

みんなのスーパー・頼光 和弘 店主：

「うれしい顔をいっぱい見せてくれたので、これからもそういう笑顔がたくさん見られるお店にしていきたい。これからの復興に向けての気持ちを高め合う、そういう場所になってくれたらすごくうれしいなと思います」



この店舗では、今後、商品の取り寄せや配達なども行い、地域住民の生活支援をしていくということです。

