ローソンはローソン店舗及びHMVにて、「からあげクン そのままポーチ/ショルダーバッグ BOOK feat. JAM HOME MADE」の予約受付を1月20日から開始する。価格は「そのままポーチ」」が2,607円、「ショルダーバッグ」が3,597円。

からあげクン そのままポーチ BOOK feat. JAM HOME MADE

からあげクンのパッケージに、「JAM HOME MADE」のアイコンである安全ピンやシルバーチャームを取り入れたデザインのポーチ。ファスナーと星型のシルバーチャーム、着脱可能なストラップが付属し、つまようじを入れている場所にはペンポケットが配されている。

からあげクン ショルダーバッグ BOOK feat.JAM HOME MADE

オリジナルロゴやシルバーチャームなどに「JAM HOME MADE」とからあげクンのコラボならではのこだわりを詰め込んだというショルダーバッグ。ボックス型のブラックデザインで、からあげクンのシルバーチャーム、ファスナー付きのフロントポケットが付属している。500mlペットボトルも収納可能。

(C) 1998 Lawson Entertainment, Inc.