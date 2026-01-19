シャオミ・ジャパンは、スマートライフブランド「Mijia（ミージャ）」から、「Mijia Smart Audio Glasses」を2026年1月15日（木）に発売しました。ラインナップは、「ブロー」「メタルパイロット」「ディープチタン」の3モデル。実売価格はブロー／メタルパイロットが2万6980円、ディープチタンが3万1980円（いずれも税込）。

記事のポイント スマートグラスにありがちなメカメカしさを感じさせない、エレガントなデザインが特徴。音楽や動画音声などを楽しめるほか、ハンズフリー通話や音声録音などが手軽に行えます。

本製品は、音声の再生や通話機能、録音機能を備えたスマートグラス。最適化された音響構造と高度なアルゴリズムにより、まるでライブ会場にいるかのような臨場感を実現し、パワフルな音量で騒がしい環境でもクリアなサウンドを楽しめます。

開放感のあるデザインは耳を圧迫せず、移動中も安全に使用可能。音漏れ防止構造により周囲への音漏れを効果的に低減します。

また、本体に内蔵した4つのマイクが音声をクリアに拾い上げ、最大4.5m/sの風切り音にも対応し、屋外でもスムーズな通話が可能です。

テンプルを長押しするだけで即座に録音開始。スマートフォンのロックを解除することなく保存できるため、重要な情報をいつでも手軽に記録可能です。また、録音中はインジケーターライトが点灯し、周囲のプライバシーにも配慮しています。

さらに、Xiaomi Glassesアプリでより快適なスマートアシスト。アプリ経由で録音データ、接続デバイス管理、チェスチャー設定、通知読み上げなど、日々の使用にサポートします。

オーディアグラス本体の操作も直感的で、左右のテンプルに搭載しているタッチバーはタップや、スワイプ操作に対応しています。

エレガントなデザイン＆長時間バッテリー

Mijia Smart Audio Glassesのコンパクトボディに専用設計の非同軸スチールシェルバッテリーを内蔵。レーザー溶接技術を用いた非同軸スチールシェルバッテリーは、小型でありながら高容量を実現。

また、左右のテンプルにバランスよく電力を配分することで持続性を高め、長時間の使用を実現しました。また、10分の充電で、４時間再生のマグネット式急速充電に対応し、急なバッテリー切れも心配ありません。

わずか5mmのテンプル構造（最薄部）により、薄さと軽さを両立し、エレガントなデザインを実現。重心バランスと重量配分を最適化したフレームは約27.6gの軽量デザインで、鼻や耳に優しくフィットし、1日中に快適な着け心地を提供します。

3つのデザインをラインナップ

「メタルパイロット」は、ゴールドのフレームを採用した、クラシックで色褪せしないデザインが特徴。スタイリッシュかつ実用的で、ドライブや釣り、あるいはアウトドアを楽しむ際にも、強烈な光を効果的にカットして大切な目を守ります。

「ブロー」はあらゆる顔の形や性別にフィットし、仕事や勉強からプライベートな時間まで、どのようなシーンでも独自のスタイルを演出します。レンズにはブルーライトを25%カットする機能を搭載しており、目を保護しながら快適な視界を提供します。

「ディープチタン」は、一体型のβチタンデザインが、流れるような優美さを体現しています。ブルーライトカットレンズが有害な光線を遮断して、効果的なアイケアを実現します。

シャオミ・ジャパン 「Mijia Smart Audio Glasses」 発売日：2026年1月15日 実売価格：ブロー／メタルパイロット 2万6980円、ディープチタン 3万1980円（税込）

The post 音楽・通話・録音がこれ1つでOK！スタイリッシュなデザインの「Mijia Smart Audio Glasses」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.