異次元の超絶ボディ・グラビア美女22歳、ミニ丈ニット姿が「スタイル抜群」 ダンスにも絶賛の声
グラビアアイドル、タレントの山田あいが19日までにTikTokを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】異次元の超絶ボディ・グラビア美女22歳が「スタイル抜群」 水着ショットも（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回は「ロングになるようにのばしちゅう！」とつづり、ダンス姿を投稿。グレーのミニ丈ニットを着用しており、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などのコメントが集まった。
引用：「山田あい」TikTok（@_.yamada.aii._）
【写真】異次元の超絶ボディ・グラビア美女22歳が「スタイル抜群」 水着ショットも（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回は「ロングになるようにのばしちゅう！」とつづり、ダンス姿を投稿。グレーのミニ丈ニットを着用しており、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などのコメントが集まった。
引用：「山田あい」TikTok（@_.yamada.aii._）