■ニューアルバム『産声』

2026年3月25日発売

All Tracks Written by Kazutoshi Sakurai

Produced by Mr.Children

【初回生産限定盤】TFCC-81200 \3,850 (tax in)

・スペシャルパッケージ / 40P PHOTO & 歌詞ブックレット付き / CD1枚

【通常盤】TFCC-81201 \3,300(tax in)

・PHOTO & 歌詞付き / CD１枚

▼CD収録内容：全形態共通

01.キングスネークの憂鬱

02.Again

03.Saturday

04.ウスバカゲロウ

05.Glastonbury

06.禁断の実

07.平熱

08.空也上人

09.Stupid hero

10.Nowhere Man 〜喝采が聞こえる

11.産声

12.Umbrella

13.家族



●ショップ先着購入特典

・エンジンオフィシャルストア：「メンバービジュアル」アクリルボード

・TOY’S STORE：「産声」オリジナルデザインキーホルダー

・楽天ブックス：「産声」スマホショルダー

・Amazon.co.jp：「産声」メガジャケ

・セブンネットショッピング：「産声」サコッシュ

・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)：「産声」クリアポーチ

・HMV全店(HMV&BOOKS online含む)： 「産声」めじるしチャーム

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：「産声」A4クリアファイル

・全国CDショップ：「産声」ステッカー

※先着特典となり、なくなり次第終了となります。お早めのご予約をお願いいたします。

※また一部のCDショップ / オンラインショップでは特典が付かない場合もございますのでご予約 / ご購入時に必ずご確認ください。

※特典絵柄は後日発表いたします。

特設サイト：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/