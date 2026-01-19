Mr.Children、日曜劇場『リブート』主題歌リリックビデオ公開＋アルバム『産声』詳細発表
Mr.Childrenが本日1月19日、TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌にして新曲「Again」を配信した。これに伴って、同新曲のリリックビデオが公開となったほか、3月25日リリースのニューアルバム『産声』のアートワークおよび収録曲が発表された。
Mr.Childrenは2025年初頭より、ニューアルバムリリースを見据えた本格的な制作期間へ突入することを公言していた。メンバー4人は、音にのみ没入し、向き合い続け、“Mr.Childrenの音楽が秘める無限の可能性”を探究。そして完成したアルバムが『産声』だ。
一音一音に生命を宿した最高傑作『産声』には、ドラマ『リブート』主題歌「Again」を含む全13曲を収録。マスタリングはJoe LaPorta (Sterling Sound)が担当したほか、Art Direction ＆ Designは森本千絵 (goen°)が手掛けた。
アルバムリリース後にはツアー＜Mr.Children Tour 2026＞の開催も決定している。同ツアーは、4月4日の千葉・ららアリーナ 東京ベイを皮切りに、11月22日の広島グリーンアリーナまで全国14会場28公演で行われる。
■デジタルリリース「Again」
2026年1月19日(月)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/Again_stdl
※TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
■日曜劇場『リブート』
放送日時：2026年1月18日(日)スタート
※毎週日曜よる9:00〜9:54 (初回は25分拡大 よる9:00〜10:19)
▼スタッフ
製作著作：TBS
脚本：黒岩勉
主題歌：Mr.Children「Again」(TOY’S FACTORY)
音楽：大間々昂 木村秀彬
プロデュース：東仲恵吾
協力プロデュース：國府美和
演出：坪井敏雄 田中健太 元井桃
▼出演者
早瀬陸／儀堂 歩：鈴木亮平
幸後一香：戸田恵梨香
冬橋 航：永瀬廉(King & Prince)
足立 翼：蒔田彩珠
寺本恵土：中川大輔
霧矢直斗：藤澤涼架
寄居 俊：藤田ハル
早瀬拓海：矢崎滉
桑原 瞳：野呂佳代
菊池：塚地武雅(ドランクドラゴン)
安藤：津田篤宏(ダイアン)
真北正親：伊藤英明
三上章大：池田鉄洋
海江田 勇：酒向芳
儀堂 麻友：黒木メイサ
早瀬良子：原田美枝子
合六 亘：北村有起哉
・公式サイト：https://www.tbs.co.jp/REBOOT_tbs/
・公式X：＠reboot_tbs
・公式Instagram：reboot_tbs
・公式TikTok：＠reboot_tbs
■ニューアルバム『産声』
2026年3月25日発売
All Tracks Written by Kazutoshi Sakurai
Produced by Mr.Children
【初回生産限定盤】TFCC-81200 \3,850 (tax in)
・スペシャルパッケージ / 40P PHOTO & 歌詞ブックレット付き / CD1枚
【通常盤】TFCC-81201 \3,300(tax in)
・PHOTO & 歌詞付き / CD１枚
▼CD収録内容：全形態共通
01.キングスネークの憂鬱
02.Again
03.Saturday
04.ウスバカゲロウ
05.Glastonbury
06.禁断の実
07.平熱
08.空也上人
09.Stupid hero
10.Nowhere Man 〜喝采が聞こえる
11.産声
12.Umbrella
13.家族
●ショップ先着購入特典
・エンジンオフィシャルストア：「メンバービジュアル」アクリルボード
・TOY’S STORE：「産声」オリジナルデザインキーホルダー
・楽天ブックス：「産声」スマホショルダー
・Amazon.co.jp：「産声」メガジャケ
・セブンネットショッピング：「産声」サコッシュ
・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)：「産声」クリアポーチ
・HMV全店(HMV&BOOKS online含む)： 「産声」めじるしチャーム
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：「産声」A4クリアファイル
・全国CDショップ：「産声」ステッカー
※先着特典となり、なくなり次第終了となります。お早めのご予約をお願いいたします。
※また一部のCDショップ / オンラインショップでは特典が付かない場合もございますのでご予約 / ご購入時に必ずご確認ください。
※特典絵柄は後日発表いたします。
特設サイト：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/
■＜Mr.Children Tour 2026＞開催決定
04月04日(土) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ
04月05日(日) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ
04月11日(土) 神奈川・横浜アリーナ
04月12日(日) 神奈川・横浜アリーナ
04月25日(土) 愛知・日本ガイシホール
04月26日(日) 愛知・日本ガイシホール
05月09日(土) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
05月10日(日) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
05月16日(土) 福岡・マリンメッセ福岡 A館
05月17日(日) 福岡・マリンメッセ福岡 A館
05月30日(土) 大阪・大阪城ホール
05月31日(日) 大阪・大阪城ホール
06月13日(土) 香川・あなぶきアリーナ香川
06月14日(日) 香川・あなぶきアリーナ香川
06月20日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM
06月21日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM
06月27日(土) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
06月28日(日) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
10月03日(土) 福井・サンドーム福井
10月04日(日) 福井・サンドーム福井
10月24日(土) 静岡・静岡エコパアリーナ
10月25日(日) 静岡・静岡エコパアリーナ
10月31日(土) 東京・有明アリーナ
11月01日(日) 東京・有明アリーナ
11月14日(土) 佐賀・SAGAアリーナ
11月15日(日) 佐賀・SAGAアリーナ
11月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ
11月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ
特設サイト：http://tour.mrchildren.jp
