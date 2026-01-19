『リブート』初回 AKB48元メンバー女優が登場 歓喜の声続々「神ドラマ確定」「面白いドラマ保証人」
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第1話が18日に放送され、AKB48元メンバーの人気女優が登場すると、ネット上には「神ドラマ確定」「面白いドラマ保証人」「安心感ハンパない」などの声が集まった。
【写真】視聴者を安心させるAKB48元メンバー女優
本作は、嘘と真実が入り乱れる“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた男が、事件を捜査する刑事に顔を変え、真実を追い求める様を活写する。
洋菓子店を営む早瀬陸（松山ケンイチ）は家族を愛する心優しいパティシエ。2年半前に妻・夏海（山口紗弥加）が失踪し、息子たちと帰りを待ち続けていた。しかし、店に突然やって来た捜査一課の刑事・儀堂（鈴木）から山中で白骨化遺体が発見されたことを告げられ、検視の結果、遺体は妻だと断定される。
葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田（酒向芳）から不可解な質問を受ける。ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六（北村有起哉）は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。葬儀場には合六の部下・冬橋航（永瀬廉）と財務担当・幸後一香（戸田）の姿もあった。
最愛の妻を亡くした上、警察から妻殺しの容疑もかけられた早瀬は、一香から儀堂に顔を変えて生きる“リブート”を提案される。妻殺しの真犯人を探すため、早瀬は家族と過去を捨てて儀堂になりすますことを決意する…。
早瀬を儀堂へと“リブート”させる外科手術を担当する医師・桑原瞳役で野呂佳代が登場。これまで女優として『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）、『アンメット ある脳外科医の日記』（カンテレ・フジテレビ系）、『フェイクマミー』（TBS系）などの話題作に出演してきた彼女が本作でも姿を見せると、ネット上には「神ドラマ確定演出“野呂佳代”」「もはや面白いドラマ保証人」「このドラマは当たり」「野呂佳代が出てる＝このドラマは面白いと言うのが約束されている」「安心感ハンパない」といった反響が寄せられていた。
