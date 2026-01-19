DA PUMP¡¢39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY feat. m.c.A¡¦T¡×È¯Çä·èÄê¡£ISSA¤ÎÃÏ¸µ¡¦²Æì¤Ç³®Àû¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤â
DA PUMP¤¬¡¢39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY feat. m.c.A¡¦T¡×¤ò4·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¡×CM¥½¥ó¥°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿1995Ç¯ 4·î26ÆüÈ¯Çä¤Îm.c.A¡¦T¡ÖSUPER HAPPY¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
m.c.A¡¦T¤Ï¡¢DA PUMP¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡Öif¡Ä¡×Åù¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ßÊ¿À®¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£DA PUMP¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖFeelin¡Ç Good ¡ÁIt¡Çs PARADISE¡Á¡×¤â¡¢m.c.A¡¦T¤Î¡ÖFeelin¡Ç Good ¡ÁÎø¤Ï¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤âÎ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÎò»Ë¿¼¤¤´Ø·¸À¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£ºî¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY feat. m.c.A¡¦T¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó30Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡È¤¢¤Î¡ÖSUPER HAPPY¡×¤Î²Î»ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬Ìó30Ç¯¤ò·Ð¤Æ¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢m.c.A¡¦T¼«¿È¤¬²Î»ì¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£
m.c.A¡¦T¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÄ¶Super Happy¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢º£ºî¤Ï¡ÖÄ¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ISSA¡¢KIMI¡¢m.c.A¡¦T¤Ë¤è¤ëÇ®ÎÌ¹â¤¤¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¶¤¬3¤Ä¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤ÏÁ´¹ñ6¥«½ê¤Ë¤Æ¡Ö¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡Ü°®¼ê²ñ¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æm.c.A¡¦T¤ÎÅÐ¾ì¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï3·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤Î²Æì¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó²»»Ô¾ì1F²»³Ú¹¾ì¡¢ISSA¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë²Æì¤Î¥³¥¶¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
◾️39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY feat. m.c.A¡¦T¡×
2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê ¹ë²ÚÈ×¡ÚCD+2Blu-ray¡Û
ÉÊÈÖ¡§ AVCD-98204/B¡ÁC¡¡²Á³Ê¡§ 10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
M1. ¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY feat. m.c.A¡¦T¡×
¤Û¤«¡¢Á´3¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡ãBlu-ray Disc1¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¡¦¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY feat. m.c.A¡¦T¡×Music Video
¡¦¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY feat. m.c.A¡¦T¡×Behind the Scene
¡ãBlu-ray Disc2¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¡¦¡ÖLIVE DA PUMP 2025 BACK 2 DA UNITY¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡¦Â¾¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÚCD+DVD¡Û
ÉÊÈÖ¡§ AVCD-98203/B¡¡²Á³Ê¡§ 2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
M1. ¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY feat. m.c.A¡¦T¡×¤Û¤«¡¢Á´3¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡ãDVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¡¦¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY feat. m.c.A¡¦T¡×Music Video
¡¦¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY feat. m.c.A¡¦T¡×Behind the Scene
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡ÚCD only¡Û
ÉÊÈÖ¡§ AVCD-98205¡¡²Á³Ê¡§ 1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
M1. ¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY feat. m.c.A¡¦T¡×
¤Û¤«¡¢ÄÌ¾ïÈ×¸ÂÄê¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¤ò´Þ¤á¤¿¡¢Á´4¶Ê+inst¼ýÏ¿Í½Äê
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
DA PUMP NEW SINGLE¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¡ªSUPER HAPPY feat. m.c.A¡¦T¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¡Ë
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û
Âè1Éô 13:00¡Á / Âè2Éô 16:00¡Á¢¨³Æ²ñ¾ì¶¦ÄÌ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¡3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¡Ú²Æì(¥³¥¶)¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó²»»Ô¾ì 1F²»³Ú¹¾ì
¢4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡§¡ÚÅìµþ(ÃÓÂÞ)¡Û¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê®¿å¹¾ì(¥¢¥ë¥ÑB1)
£4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§¡ÚÅìµþ(¤ªÂæ¾ì)¡Û¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶ 2F¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹¾ì
¤4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¡ÚÀéÍÕ¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´ ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢
¥4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§¡Ú°¦ÃÎ¡Û¥¢¥¹¥Ê¥ë¶â»³ ÌÀÆü¤Ê¤ë¡ª¹¾ì
¦4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¡ÚÂçºå¡Û¥»¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¥¯Å·Èþ AMAMI STADIUM
