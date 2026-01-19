相田翔子

写真拡大

　俳優・歌手の相田翔子が、19日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。

【写真】相田翔子、手作り料理の数々が「スゴイ」（24枚）

　高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。

　今回の投稿でも「今夜の晩御飯は　母のレシピを受け継いで作り続けている　お野菜たっぷりの肉団子スープ！」と、手作り料理を披露。「昨日　お友達のお家でご馳走になったお鍋料理が凄く美味しかったので（他のお料理も含めおかわりしちゃいました）　作り方を聞いたら　塩麹が決め手のようだったので　早速　我が家の定番肉団子スープに　塩麹をプラスしてみたら　美味しい！と好評でした」と明かした。ファンからは「美味しそう」などの声が寄せられている。

引用：「相田翔子」ブログ