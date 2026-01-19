待ってた！ 待ってたぁぁぁあッ！【3COINS】挟むだけでこなれる♡「新作ヘアアクセ」

冬服にボリュームがあるぶん、顔まわりはスッキリ見せたくなるもの。とはいえ、凝ったヘアアレンジは難しそうと思っているなら、ヘアアクセサリーを活用してみて。【3COINS（スリーコインズ）】から登場している「新作ヘアアクセ」は、どれも一点投入で華やぐものばかり。ラフにまとめてもオシャレに決まるヘアアクセサリーの使い方を、アイテムの魅力とともにお伝えします。

ちょっぴりレトロなバイカラーフラワー

【3COINS】「バイカラーフラワーバンス」\330（税込）

小さなお団子ヘアを覆うようなサイズ感で、インパクトがあるバンスクリップ。コントラストの強いモノトーン配色が、シャープなメリハリを与えてくれます。ひと足先に春夏シーズンのムードを取り入れられそうな、ちょっぴりレトロなフォルムのフラワーモチーフが大人可愛いポイントに。画像のようにお団子ヘアに挟んでも良いけれど、ローポニーのゴムの上から挟んでもグッド。

無造作でも引き締まる直線フォルム

【3COINS】「レクタングルバンス」\330（税込）

クセのないシンプルなバンスクリップは、長方形を指す“レクタングル”と名付けられている通り、スタイリッシュな直線が印象的。ゆるいローポニーに合わせれば、ラフなニュアンスを残しながら、引き締まった印象をプラスできます。根元をねじったり少し編んだりしてから留めると、こなれ感も演出できそう。

クラス感あふれるサテン素材

【3COINS】「サテンドレープバナナ」\550（税込）

ドレープをきかせたデザインは、春夏も引き続き注目を集めるはず。そんな優雅なデザインのバナナクリップを使って髪を留めるだけで、冬の装いに春の兆しを取り入れられそう。バナナクリップの立体感に負けないように、髪を軽く巻いてふんわりさせるとベターかも。サテン素材ならではの光沢は、上品なクラス感を運んでくれます。

雪のようなパール調パーツ

【3COINS】「ボリュームパール付きフリルバンス」\550（税込）

バレンタインや卒業式、入学式といった心ときめくシーンには、大小のパール調ビーズが雪のようで可愛い、ドレッシーなバンスクリップがうってつけかも。特別な予定はなくても、これ1つ持っておけば、急なお呼ばれにも対応できそう。ひとつに束ねた髪の毛先を隠すようにして留めれば、仕上がりはきちんと感のあるアップヘアに。

writer：Nae.S