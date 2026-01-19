Little Glee Monsterが、2026年4月放送開始のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のオープニングテーマに新曲「Pages」が起用されたことを発表した。

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞という街にて、書物なき世界で本作りに奮闘する主人公マインの物語である。彼女はその身に宿す強大な魔力を狙い様々な陰謀が忍び寄る中、大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描いた、香月美夜作の小説『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』を原作とした作品である。

さらに、新曲「Pages」が使用されたTVアニメ「本好きの下剋上 領主の養女」本PVも本日公開された。

https://youtu.be/ZrQoGBYHzIU

◾️Little Glee Monster コメント

新曲「Pages」は、エーレンフェストで一生懸命に生きていく主人公・ローゼマインや魅力的なキャラクターたちを想いながら、私たちリトグリらしくハーモニーに気持ちを乗せて精一杯歌わせていただきました。アニメと楽曲がリンクしている部分もあったりしますのでぜひ両方楽しんでいただけたら嬉しいです！「Pages」がこの素敵な作品を彩って、アニメと共にたくさんの方に届くといいなと思っています！私たちも今からアニメの放送が楽しみです。みなさんもアニメの放送と新曲「Pages」、ぜひ楽しみにお待ちください！

◾️TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』 © 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６ ▼イントロダクション

「本がなければ作ればいい！」

ひとりの少女の情熱が世界を動かす―― 魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞

書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。 下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。

大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて―― 常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、

ローゼマインの闘いが始まる！ ▼放送枠

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 毎週土曜夕方5時30分枠 ※一部地域を除く

4月4日（土）より2クール連続放送開始！

TOKYO MX 4月6日（月）より毎週月曜よる9時25分放送開始 ▼スタッフ

原 作 香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）

原作イラスト 椎名優 漫 画 波野涼

監 督 岩崎良明 シリーズ構成 國澤真理子 キャラクターデザイン 簑輪愛子

色彩設計 近藤牧穂 美術設定 田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛 美術監督 田村せいき

撮影監督 小池真由子 編集 増永純一 音響監督 渡辺淳 音響効果 倉橋裕宗

音 楽 未知瑠 アニメーションプロデューサー 吉信慶太

アニメーション制作 WIT STUDIO ▼Info

番組公式サイト 公式㏋ ： https://booklove-anime.jp/

公式X ： https://x.com/anime_booklove

◾️Blu-ray&DVD『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』

2026年3月4日（水）発売

予約：https://LittleGleeMonster.lnk.to/LiveTour2025_Ambitious 【初回生産限定盤（2BD+Photo Book）】SRXL-630〜631 \8,800（税込）

【初回仕様限定盤（BD）】SRXL-632 \6,600（税込）

【初回生産限定盤（2DVD+Photo Book）】SRBL-2437〜2438 \8,800（税込）

【初回仕様限定盤（DVD）】SRBL-2439 \6,600（税込）

※初回仕様：ミニポスター封入 ▼収録内容

[DISC-1]（BD/DVD）

Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious” - 2025.07.21

01.雲の感触

02.Break out of your bubble

03.Memories

04.スペシャルメドレー Ambitious ver.

（I Feel The Light 〜 ダイヤモンド 〜 Hop Step Jump! 〜 Get Down 〜 Never ending dreamer 〜 Ready to go 〜 WONDER LOVER 〜 Waves）

05.Gravity

06.Play the Game

07.PLANET

08.いつかこの涙が

09.夏になって歌え

10.永遠に

11.Run

12.世界はあなたに笑いかけている

13.Join Us!

14.SAY!!! 〜 MASTER KEY

15.夢じゃないならなんなのさ

16.ECHO

17.For Decades

＜ENCORE＞

18.For Decades

19.晴れの舞台 [DISC-2]（BD/DVD）※初回生産限定盤

Behind the scene of Live Tour 2025 “Ambitious”

夢じゃないならなんなのさ Music Video -complete ver.-

For Decades Music Video

Run Music Video

Memories Lyric Video

Jupiter -2024ver.- Studio Recording Movie ▼店舗別先着購入特典

Little Glee Monster応援店特典 … オリジナルポストカード

TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く） … オリジナルA5クリアファイル

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … オリジナルL判フォトグラフ

TSUTAYA RECORDS（TSUTAYAオンライン含む/一部店舗除く） … オリジナル缶マグネット（56ｍｍ）

楽天ブックス … オリジナルアクリルコースター

Amazon.co.jp … ビジュアルシート3枚セット

セブンネットショッピング … オリジナルランチトートバッグ

Sony Music Shop … オリジナルスクエア缶バッジ

official fanclub「リトグリCLUB」会員限定早期予約特典 … プリントサイン入り ライブ写真L判フォトグラフ（各メンバーソロ全6種から1種選択)

◾️＜Little Glee Monster Zepp Tour 2026＞ 2026年5月5日（火・祝）北海道：Zepp Sapporo

2026年5月15日（金）、16日（土）東京都：Zepp Haneda

2026年5月24日（日）福岡県：Zepp Fukuoka

2026年5月29日（金）、30日（土）大阪府：Zepp Namba

2026年6月5日（金）、6日（土）愛知県：Zepp Nagoya ▼チケット

1階スタンディング：8,800円（全席自由・税込）

2階指定席：9,900円（全席指定・税込）

ツアーサイト：https://www.lgm-tour.com/zepptour2026/