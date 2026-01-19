会場はハムデン・パークで行われる

日本サッカー協会（JFA）は1月19日、SAMURAI BLUE（日本代表）がスコットランド代表と国際親善試合を行うことを正式に発表した。

試合は2026年3月28日の午後5時（日本時間29日午前2時）に、スコットランド・グラスゴーのハムデン・パークで開催される。

6月の北中米ワールドカップを見据えた強化試合として行われる今回の一戦は、フィジカルの強さで知られるスコットランド代表との貴重な実戦の場となる。スコットランド代表は最新のFIFAランキングで36位につけており、W杯ではグループステージでC組に入り、ブラジル、モロッコ、ハイチと対戦する。

現在、スコットランドリーグにはセルティックの日本代表FW前田大然をはじめ、多くの日本人選手が在籍。両チームが対戦するのは2009年10月10日に横浜で対戦して以来、17年ぶり。過去の対戦成績は日本の1勝2分（2得点0失点）と日本がリードしている。

森保一監督は「現在日本人選手が多数プレーするスコットランドで、スコットランド代表と対戦できることをとても嬉しく思います。FIFAワールドカップ2026本大会を見据えた対戦で、フィジカル的にも恵まれた強いチームは、我々のチーム力の底上げを図るなかでベストな相手だと思います。スコットランドの方たちが非常に情熱的なことは世界的にも知られています。その熱狂的なサポーターがつくるスタジアムの雰囲気に揺さぶられないよう、プレッシャーに打ち勝ち、我々も日本一丸で勝利を掴み取りたい」とコメントした。

日本は3月31日（日本時間4月1日）にはイングランド代表とウェンブリースタジアムで対戦する。W杯優勝を目指す森保ジャパンにとって大事な英国遠征となる。（FOOTBALL ZONE編集部）