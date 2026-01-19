泉州卸商業団地とミラモールが一体化！東岸和田スクエア

JR阪和線「東岸和田駅」西口前に、新しい駅前商業エリア「東岸和田スクエア」が誕生します。

住商ビルマネージメントは、2026年1月に同エリアが本格始動することを発表しました。

「東岸和田スクエア」は、一般生活者とプロフェッショナルの双方のニーズに応える、地域初の“二元(デュアル)型”駅前商業エリアとして展開されます。

東岸和田スクエア

本格始動時期：2026年1月

場所：JR阪和線「東岸和田駅」西口前

運営事務局：住商ビルマネージメント株式会社

公式ホームページ：https://higashikishiwadasquare.jp/

本エリアの最大の特徴は、性格の異なる二つの商業機能が駅前で一体化している点です。

長年にわたり泉州地域の業務・商流を支えてきた拠点「泉州卸商業団地」と、食品・住関連を核とする複合型ショッピングモール「ミラモール東岸和田駅前」が共存します。

「プロユースの専門性」と「日常の利便性」という二つの価値が融合することで、買物・業務・体験の在り方をアップデートする新たな拠点となります。

ミラモール東岸和田駅前

「ミラモール東岸和田駅前」は、毎日の暮らしに必要な「便利さ」と「選ぶ楽しさ」を兼ね備えた複合型ショッピングモールです。

食品スーパー「バロー」やホームセンター「コーナン」をはじめ、生活雑貨、衣料品、サービス店舗、医療・クリニックなどが集積しています。

駅前立地ならではの高い利便性を活かし、地域の新たな生活拠点となることを目指しています。

日常の買い物から医療サービスまで、ワンストップで利用できる環境が整っています。

泉州卸商業団地

「泉州卸商業団地」は、長年にわたり岸和田・泉州地域の商業・業務を支えてきた、卸売店舗が集積する商業団地です。

専門性の高い商品力と確かな品質が特徴となっています。

飲食店・小売業・事業者といったプロフェッショナルから一般消費者まで、幅広いニーズに対応しています。

地域に根付いた卸の文化を継承しつつ、現代のニーズにも応えるエリアです。

オープニング記念・第1弾イベント

東岸和田スクエアの本格始動を記念して、合同プロモーションイベントが開催されます。

まずは来店者にエリアを知ってもらうための企画として、レシート提示によるプレゼントキャンペーンが実施されます。

両施設レシート提示による先着景品プレゼントキャンペーン

実施日程：2026年1月23日(金)・24日(土)

実施時間：10:00〜16:00(※景品がなくなり次第終了)

実施場所：ミラモール東岸和田駅前 1階芝生広場

先着人数：各日500名／合計1,000名

参加条件

ミラモール東岸和田駅前および泉州卸商業団地の対象店舗の紙のレシート2枚以上、合計2,000円(税込)以上を受付にて提示することで参加可能です。

※レシート対象期間：1月23日(金)・24日(土)の2日間

※電子レシート、金券類、切手類、電子マネーのチャージレシートは対象外です。

プレゼント景品

両施設がセレクトしたおすすめアイテムが用意されています。

【ミラモール東岸和田駅前 賞】

鍋つゆの素、キッチンフリーザーバッグ、ハンドタオル

【泉州卸商業団地 賞】

新鮮たまごパックL寸、お菓子の詰め合わせ、インスタントコーヒースティックタイプ、玉ねぎドレッシング、食品保存ケース、日本製 紅白フェイスタオル

今後のイベント展開(予定)

「東岸和田スクエア」では、卸売団地と商業施設が一体となったエリア特性を活かし、今後もさまざまな体験型イベントが計画されています。

買物だけでなく、家族で楽しめる駅前エリアとして、継続的なにぎわいが創出されます。

地元食材を楽しむキッチンカーイベント(構想)

岸和田・南大阪エリアの食材に注目したキッチンカーイベントが検討されています。

両施設ならではの視点で選ばれた食材を使ったメニューや試食を通じて、地元食材の魅力を気軽に楽しめる企画が想定されています。

宝探し型・回遊イベント(構想)

エリア全体を舞台にした、宝探し形式の回遊イベントも構想されています。

ミラモール東岸和田駅前と泉州卸商業団地を巡りながら楽しめる内容とし、家族連れでも参加しやすいイベントとなる予定です。

プロの専門性と日常の楽しさを掛け合わせたイベントを通じて、地域に開かれた駅前エリアづくりが進められていきます。

