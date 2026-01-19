高市総理は23日に衆議院を解散することを19日、表明しました。衆院選に向け、山形県内でも動きが慌ただしくなる中、県1区の自民党現職・遠藤利明さんが引退を表明し、後継に長男で県議会議員の寛明さんが出馬する見込みとなりました。



遠藤利明衆院議員「今期限りで国会議員を引退する決意を報告した」



遠藤さんは17日、自身の後援会の会合で、次期衆院選に出馬せず国会議員を引退することを明らかにしました。





1993年の衆議院議員選挙で初当選し、現在10期目の遠藤さん。これまで東京オリンピック・パラリンピックの担当大臣や自民党の総務会長などを歴任したほか、現在は日本スポーツ協会の会長を務めています。17日が76歳の誕生日だった遠藤さん。引退の理由の1つとして、自民党県選出の衆院議員・鈴木憲和さんと加藤鮎子さんが大臣に就任したことを挙げました。遠藤利明衆院議員「自分が公認した2人が大臣という要職に就き、あとは後事を託せると。年齢と、30年も政治家として活動してきたので後進に道を譲るとき」遠藤さんは自身の後継者として、山形市の佐藤孝弘市長か長男の遠藤寛明県議会議員のどちらかを考えていたといいます。2人の意向を確認した上で最終的に寛明さんに決め、17日の後援会の会合で賛同を得たということです。遠藤利明衆院議員「寛明氏にやるかという話をしたら、やりますと即答したので、そのくらいの覚悟があるなら大丈夫だと思った。佐藤市長は、市政に大きな課題を抱えているので、全力を挙げて市政に取り組んでいきたいと話していた」寛明さんを後継者にすることへの「世襲」との指摘に対しては。遠藤利明衆院議員「国会議員、政治家は多様な人がなるべきだと思っている。自分もその仕事をしてみたいというのは普通の商売でもある話。そういう多様な中で政治家が生まれる中の1人として2世があることは否定しなくてもいいと思う」自民党県連は17日、遠藤寛明さんの公認を党本部に申請することを決定しました。衆院選県1区に出馬予定の遠藤寛明県議「この度の衆議院議員選挙で出馬する決断をした。山形、日本をしっかりと元気にしていきたい。若い力でこれからの日本を変えていきたい」寛明さんは、県1区の自民党組織や父・利明さんの後援会などからも支援を受けながら、初の国政選挙に挑みます。