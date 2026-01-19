一般社団法人ALA日本セルフチューニング協会が、書籍『美脚学校 足裏から全身がきれいに整う「骨格ゆるしめ」リセット』の出版を記念し、女性のエンパワーメントとウェルビーイングを推進するための体験型イベント「わたし革命 FES 2026」を2026年2月8日(日)に新都市ホール横浜で開催します。

このイベントは、女性が自分自身の生き方を見つめ直し、自信を持って人生を歩むためのヒントやきっかけを提供する場として企画されました。

わたし革命 FES 2026

開催日時：2026年2月8日(日) 11:30開場 12:00開演 〜17:30終了予定

会場：新都市ホール横浜

参加費：無料（要事前申し込み）

申し込みURL：https://sub.alagroup.jp/p/fes2026?ftid=LtteRTAokJF6

イベントの構成は、書籍『美脚学校』の世界観を反映し、ステージコンテンツを「1限目」「2限目」といった学校の時間割に見立てて進行します。

美しく健康になるためのワークショップや、自分らしい生き方に自信を持つためのセミナーなど、多彩なプログラムが用意されています。

また、ブースエリアでは、「美・健康」「メンタル」「キャリアデザイン・働き方」「パートナーシップ・お金」「アート・クリエイティブ体験」「マネーセミナー、キャリア相談会」の6つのテーマに基づいた出展が行われます。

さらに、スタンプラリーに参加すると、美と健康に関する豪華賞品が当たる抽選会にも参加可能です。

ブース・コンテンツ紹介

【メインブース】

各分野の専門家による特別な体験や情報提供が行われます。

・小顔美容専門家：お顔のマジシャンさおりさん

・一般社団法人髪育JAPAN協会代表：宇留間 祐介さん

・『「毒だし」のトリセツ』著者：織田 剛さん

・WALKNISTA(R)創始者：浅井 ミュゼル 香葉子さん

・食の伝道師：佐藤 きみたん

・マッスルクイーン薬膳師：辨谷 知子さん

【体験ブース】

ネイルケア、ナチュラルハウスクリーニング、非認知能力向上学習、低糖質スイーツ試食、家庭科ミニ体験、子育て相談、美容のお片付け、ボードゲーム体験、かっさマッサージなど、多岐にわたる体験が可能です。

【トレーニングブース】

ALA美脚学校(R)の書籍に掲載されている「骨格ゆるしめリセット」を実際に体験できるコーナーも設置されます。

身体の軸を整え、美しいシルエットを目指すメソッドを体感できる貴重な機会です。

書籍『美脚学校』について

書籍名：『美脚学校 足裏から全身がきれいに整う「骨格ゆるしめ」リセット』

著者：神谷 かのみ

出版社：三笠書房

価格：1,980円(税込)

足裏から骨盤、股関節、ひざ関節と全身を整える「骨格ゆるしめ」リセットにより、リバウンドなく全身のシルエットを美しく変えるメソッドを紹介しています。

コンプレックスを解消し、人生を好転させるためのヒントが詰まった一冊です。

自分自身を愛し、新しい一歩を踏み出すための「わたし革命」。

横浜で、美と健康、そして生き方のヒントを見つける一日を過ごしてみてはいかがでしょうか。

一般社団法人ALA日本セルフチューニング協会「わたし革命 FES 2026」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 美・健康・キャリアを学べるワークショップが集結！わたし革命 FES 2026 appeared first on Dtimes.