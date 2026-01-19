日本サッカー協会（JFA）は19日、W杯北中米大会に向けた3月の欧州遠征で、日本代表が3月28日にスコットランド代表と国際親善試合を行うことを発表した。

試合はスコットランドのハムデン・パークで行われ、日本時間29日の午前2時にキックオフ予定。遠征では3月31日にはイングランド戦（ウェンブリー・スタジアム）が決定している。

スコットランドはFIFAランキング36位で、日本との過去の対戦成績は、日本の1勝0敗2分（2得点0失点）。W杯欧州予選ではC組に入り、デンマーク、ギリシャ、ベラルーシを抑えて突破。7大会ぶり9度目の本大会切符を得た。昨季セリエAでMVPに輝いた司令塔MFマクトミネー（ナポリ）を軸に中盤から前には5大リーグでプレーする選手がそろう。フィジカルを前面に出すスタイルで、1次リーグで同組の欧州プレーオフB組（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）勝者と戦う前の絶好のシミュレーションになる。

森保監督は「現在日本人選手が多数プレーするスコットランドで、スコットランド代表と対戦できることをとてもうれしく思います。FIFAワールドカップ2026本大会を見据えた対戦で、フィジカル的にも恵まれた強いチームは、我々のチーム力の底上げを図るなかでベストな相手だと思います。スコットランドの方たちが非常に情熱的なことは世界的にも知られています。その熱狂的なサポーターがつくるスタジアムの雰囲気に揺さぶられないよう、プレッシャーに打ち勝ち、我々も日本一丸で勝利をつかみ取りたいと思います」とコメントした。