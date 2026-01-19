〈天皇ご一家がご進講で「和気あいあいとしたアットホームな雰囲気」に…講書始でご進講の御厨貴・東大名誉教授が明かす「雅子さまからのご質問」「天皇陛下のご配慮」〉から続く

「新年の皇室は行事が目白押しです。元日の新年祝賀の儀を皮切りに、2日には一般参賀。そして1月中旬の恒例行事として、学問の権威者から講義を受けられる『講書始の儀』と、『歌会始の儀』が行われます」（宮内庁担当記者）

【画像】「少し異なる大人な印象」ラオスでもブローチを身につけた愛子さま

一般参賀のお召し物に愛子さまの進化

新年行事で、ひときわ爽やかな存在感を示しておられたのが愛子さまだ。

愛子さまにとって昨年は大きな飛躍の年だった。11月、初めての海外公式訪問として、日本との外交関係樹立70周年を迎えたラオスを訪問されたのだ。

ファッション評論家の石原裕子氏は、今年の一般参賀のお召し物に愛子さまの進化を感じたという。



2026年の一般参賀、お召し物に変化が？ ©時事通信社

「一般参賀で着けておられたブローチは、ダイヤのちりばめられたリボンをひと結びにしてパールやオニキス（黒い宝石）をあしらった優雅なデザイン。パールがメインのデザインが多かったこれまでのブローチとは少し異なる大人な印象を受けました。愛子さまは昨年のラオス訪問時、民族衣装のパービアン（肩掛け）に日本の宝石であるパールのブローチをあわせる友好的なコーデを披露された。こうしたご経験からジュエリーのもつ意味に触れ、より一層興味を持たれて今回のブローチの選択をなさったのではないでしょうか」

