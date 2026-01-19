ITTF(国際卓球連盟)が19日、最新の世界ランクを発表しました。

女子はWTTスターコンテンダー ドーハに出場した選手が軒並み順位を上げています。決勝でマカオの朱雨玲選手に敗れたものの善戦した佐藤瞳選手は順位を6つ上げ23位に。

ベスト4だった大藤沙月選手は1つ上げ13位、ベスト8の芝田沙季選手は8つ上げ39位となりました。

日本勢で1番順位を上げたのは今大会ベスト16だった平野美宇選手。62位から51位と一気に11順位を上げました。

【女子シングルス】

▽トップ10

1位 孫穎莎(中国)

2位 王曼碰(中国)

3位 陳幸同(中国)

4位 蒯曼(中国)

5位 朱雨玲(マカオ)

6位 王芸迪(中国)

7位 張本美和

8位 陳熠(中国)

9位 伊藤美誠

10位 早田ひな

▽TOP100までの日本人選手11位 橋本帆乃香13位 大藤沙月 ↑114位 長粼美柚 ↑122位 木原美悠23位 佐藤瞳 ↑632位 横井咲桜 ↑237位 赤江夏星 ↑339位 芝田沙季 ↑851位 平野美宇 ↑1186位 出澤杏佳 ↑1