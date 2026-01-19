【卓球】平野美宇がランキングを一気に11上げ51位 WTTスターコンテンダー出場者が軒並み順位を上げる
ITTF(国際卓球連盟)が19日、最新の世界ランクを発表しました。
女子はWTTスターコンテンダー ドーハに出場した選手が軒並み順位を上げています。決勝でマカオの朱雨玲選手に敗れたものの善戦した佐藤瞳選手は順位を6つ上げ23位に。
ベスト4だった大藤沙月選手は1つ上げ13位、ベスト8の芝田沙季選手は8つ上げ39位となりました。
日本勢で1番順位を上げたのは今大会ベスト16だった平野美宇選手。62位から51位と一気に11順位を上げました。
【女子シングルス】
▽トップ10
1位 孫穎莎(中国)
2位 王曼碰(中国)
3位 陳幸同(中国)
4位 蒯曼(中国)
5位 朱雨玲(マカオ)
6位 王芸迪(中国)
7位 張本美和
8位 陳熠(中国)
9位 伊藤美誠
10位 早田ひな
11位 橋本帆乃香
13位 大藤沙月 ↑1
14位 長粼美柚 ↑1
22位 木原美悠
23位 佐藤瞳 ↑6
32位 横井咲桜 ↑2
37位 赤江夏星 ↑3
39位 芝田沙季 ↑8
51位 平野美宇 ↑11
86位 出澤杏佳 ↑1