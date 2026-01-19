È¬²¦»Ò¡Ö¤³¤È¤êÄâ¡×¤Î¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬²È¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª¸µ¡Ödancyu¡×ÊÔ½¸Ä¹¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤ëÆüËÜ°ì¤Õ¤Ä¤¦¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥ì¥·¥Ô
¿©¤Î»¨»ï¡Ödancyu¡×¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¡¦¿¢Ìî¹À¸¤µ¤ó¤¬µá¤áÂ³¤±¤ë¡¢¤º¤Ã¤È¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤¤¡ÈÆüËÜ°ì¤Õ¤Ä¤¦¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡É¥ì¥·¥Ô¡£
¿¢Ìî¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡£
Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤Ë¤¢¤ëÍÎ¿©Å¹¡Ö¤³¤È¤êÄâ¡×¤òË¬¤ì¡¢ÀÖ¤À¤·Ì£Á¹¤ò±£¤·Ì£¤Ë¤·¤¿ÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¡¢µí¤¹¤¸¤äÌîºÚ¤Î»Ý¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¡£²ñ¼Ò°÷¤«¤éÎÁÍý¤ÎÆ»¤ØÅ¾¿È¤·¡¢40ºÐ¤ÇÇ°´ê¤ÎÅ¹¤ò³«¤¤¤¿Å¹¼ç¤Î»×¤¤¤ÈÅ¹¤ÎÎò»Ë¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£
³Ø±àÅÔ»Ô¡¦È¬²¦»Ò¤Î°¦¤µ¤ìÍÎ¿©Å¹
º£²ó¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¿·½É¤«¤éJRÃæ±ûÀþ¤È²£ÉÍÀþ¤ÇÌó1»þ´Ö¤ÎÈ¬²¦»Ò¤ß¤Ê¤ßÌî±Ø¡£Åìµþ¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿È¬²¦»Ò¤Ï¡¢Âç³Ø¡¦Ã»´üÂç³Ø¡¦¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤¬21¹»¤â½¸¤Þ¤ë³Ø±àÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
È¬²¦»Ò¤ß¤Ê¤ßÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢»×¤ï¤º±©º¬¤òµÙ¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëËÜ³Ê¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢ÍÎ¿©¡Ö¤³¤È¤êÄâ¡×¡£¤Þ¤ë¤Ç¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÌÚ¤Î¹á¤ê¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ20ÀÊ¤¢¤ë¡£
Å¹¼ç¤ÏÇãÅÄ²íÍÎ¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤È¤êÄâ¡×¤ÏµîÇ¯¡¢³«Å¹¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥«¥ì¡¼¤ÈÃ¯¤â¤¬Âç¹¥¤¤ÊÍÎ¿©¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ßäÀù¥´¥Þ¤ÈÌ£Á¹¤Î¥½¡¼¥¹¤Ç±ü¹Ô¤¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¤Û¤í¤Ë¤¬Âç¿Í¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ä¡¢ÏÂÉ÷¤À¤·¤Î¤ä¤µ¤·¤¤»Ý¤ß¤È´Å¤ß¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿¥½¡¼¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Õ¤¯¤Þ¤»¤¿¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡£
Ì£Á¹¤ä¾ßÌý¡¢Æ¦Éå¤ËÆ¦Æý¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ä¿©ºà¤¬¿ï½ê¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÎ¿©¤ÈÏÂ¿©¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¡£Ç¯ÇÛ¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹¤À¡£
³¹¤ÈÅ¹¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡ÄÅ¹¼ç¤Î´ê¤¤
¡Ö¤³¤È¤êÄâ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä»¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿²¾Ì¾¤Ç¡È¤³¤È¤ê¡É¤À¤È»Ò¶¡¤µ¤ó¤â³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤·¡¢Ä»¤¬»Þ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡×¤ÈÇãÅÄ¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½»Âð³¹¤ÎÃæ¤ËÅ¹¤ò³«¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÆ±¤¸³¹¤Î½»Ì±¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¹¤ÈÅ¹¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¢¤¨¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÇãÅÄ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°û¿©¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Á35ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¡¢ÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£Ãë¤ÏÍÎ¿©Å¹¤Ç½¤¶È¡¢Ìë¤ÏÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¡£
¥Ï¡¼¥É¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ40ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê³ð¤¤¡¢¡Ö¤³¤È¤êÄâ¡×¤ò³«Å¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ëµ¤·Ú¤ËË¬¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³¨ËÜ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼êºî¤ê¤À¤«¤éÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ËÜÃª¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ìÆÉ¤ó¤Ç¡Ù¤È¡¢ÎÁÍý¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾ïÏ¢µÒ¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë³¨ËÜÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢»Ò¶¡¤â³Ú¤·¤¤¤·¤³¤Á¤é¤â½õ¤«¤ë¡×¤ÈÂç¹¥É¾¡£³«Å¹¤«¤é20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò±Û¤¨¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤³¤È¤êÄâ¡×¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤µ¤¨¤º¤ê¤¬º£Æü¤âÄ®¤Ë¶Á¤¯¡£
¤³¤Á¤é¤¬ËÜÆü¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¡¢¤³¤È¤êÄâ¤Î¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡£¡¡
°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¿¢Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆù´¶¤¬¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¿§¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤³¤È¤êÄâ¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¥ì¥·¥Ô
¢£ºàÎÁ¡Ê3¸ÄÊ¬¡Ë
¡ÎÆù¥À¥Í¡Ê1¸Ä 160g¡Ë¡Ï
¹ç¤¤¤Ó¤Æù¡Êµí5¡§ÆÚ5¡Ë¡Ä350g
¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡Ä15g
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä15g
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡ÄÂç¤µ¤¸1/4
¶Ì¤Í¤®¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡Ä25g
¥Ñ¥óÊ´¡Ê´¥¡Ë¡Ä25g
¿å¡Ä50ml
±ö¡Ä2.5g
º½Åü¡Ä2.5g
Çò¤ß¤½¡Ê¿®½£¤ß¤½¡Ë¡Ä10g
¡ÎÀÖ¤À¤·¤ß¤½¥½¡¼¥¹¡Ê80ml ¤ò»ÈÍÑ¡Ë¡Ï
¿å¡Ä300ml
¤ß¤ê¤ó¡Ä150ml
¥È¥Þ¥È¤Î¿å¼Ñ¡Ê¥«¥Ã¥È¡Ë¡Ä200g
¶Ì¤Í¤®¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡Ä25g
»°²¹Åü¡Ä4.5g
¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¾®¤µ¤¸2
¥³¥ó¥½¥á¡ÊÊ´¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸1
ÀÖ¤À¤·¤ß¤½¡Ä150g
¡Î¥½¡¼¥¹¡Ï
µí¤¹¤¸Æù¡Ä50g
µí¤¹¤¸Æù¤Î¤æ¤Ç½Á¡Ä40ml
¶Ì¤Í¤®¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡ÄÅ¬ÎÌ
¤·¤á¤¸¡Ê¤Û¤°¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ë¡ÄÅ¬ÎÌ
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡ÄÅ¬ÎÌ
¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¡ÄÅ¬ÎÌ
¥µ¥é¥ÀÌý¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡Ä¤ª¹¥¤ß
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ê²¼¤æ¤Ç¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡Ä¤ª¹¥¤ß
¤µ¤ä¤¤¤ó¤²¤ó¡Ê²¼¤æ¤Ç¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡Ä¤ª¹¥¤ß
Íñ¡Ä¤ª¹¥¤ß
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡Ä¤ª¹¥¤ß
¥Ñ¥»¥ê¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¤ª¹¥¤ß
¢£ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¡ÎÆù¥À¥Í¤òºî¤ë¡Ï¥Ü¥¦¥ë¤Ë¿å¡¦º½Åü¡¦±ö¡¦Çò¤ß¤½¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¤Ò¤Æù¤òÆþ¤ì¡¢Æù¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼êÁá¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¶Ì¤Í¤®¡¦¥Ñ¥óÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢Ç´¤ê¤±¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÎý¤ë¡£
¡Ê4¡Ë1¸Ä160g ÌÜ°Â¤Ë¤È¤ê¡¢¼ê¤Ç¤è¤¯¤³¤Í¤Æ¶õµ¤¤òÈ´¤¡¢ÂÊ±ß·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¡£
¡Ê5¡Ë¶¯²Ð¤ËÇ®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¡¢Æù¥À¥Í¤ò¾Æ¤¯¡£
¡Ê6¡ËÎ¾ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ê7¡Ë250¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÌó5Ê¬´Ö¾Æ¤¯¡£
¡Ê8¡Ë¡Î¥½¡¼¥¹¤òºî¤ë¡ÏÆé¤Ë¿å¡¦¤ß¤ê¤ó¥È¥Þ¥È¤Î¿å¼Ñ¡¦¶Ì¤Í¤®¡¦»°²¹Åü¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¥³¥ó¥½
¥á¡¦ÀÖ¤À¤·¤ß¤½¤òÆþ¤ì¡¢¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤è¤¯ÍÏ¤«¤¹¡£
¡Ê9¡ËÊ¨Æ¤¹¤ëÁ°¤Ë²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤³¤¹¡£
¡Ê10¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ëºî¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¡Ê80ml¡Ë¡¦µí¤¹¤¸¤Î¤æ¤Ç½Á¡¦¶Ì¤Í¤®¡¦¤·¤á¤¸¡¦µí¤¹¤¸Æù¡¦ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¦¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¦¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤òÆþ¤ì¡¢¶¯²Ð¤ÇÈ¾ÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤Ä¤á¤ë¡£
¡Ê11¡Ë´ï¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¦¡Ê10¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢¼å²Ð¤Ç3Ê¬´Ö¼Ñ¹þ¤à¡£
¡Ê12¡Ë»Å¾å¤²¤Ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¤µ¤ä¤¤¤ó¤²¤ó¡¦Íñ¡¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡Ê13¡Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢Íñ¤Ë²Ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é´°À®¡£
¡Ê14¡Ë¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ñ¥»¥ê¤ò¤«¤±¤ë¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä
¢¨ÃúÇ«¤ËÀ®·Á¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤ÇÆù¥À¥Í¤Ë²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¡£