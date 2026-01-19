あす（火）は、西高東低の冬型の気圧配置となり、日本海側は雪が降るでしょう。西日本でも午前を中心に雪が降りそうです。そのほかの地域は日差しが届きそうですが、雲が多くなりそうです。

＜あす20日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： -2℃ 釧路：-2℃

青森： -4℃ 盛岡：-3℃

仙台： 2℃ 新潟： 2℃

長野： 2℃ 金沢： 3℃

名古屋： 9℃ 東京： 9℃

大阪： 8℃ 岡山： 8℃

広島： 9℃ 松江： 4℃

高知：12℃ 福岡：11℃

鹿児島：14℃ 那覇：19℃

あすは最低気温はきょうと同じくらいのところが多くなりますが、最高気温は各地、きょうより大幅に低くなる予想です。日中も暖かい服装でお過ごしください。

今週は、西高東低の冬型の気圧配置が長く続き、今シーズン一番強い寒気が長く居座ります。日本海側の地域は連日雪が降り続き、大雪となるところもあるでしょう。特に水曜日から木曜日にかけては、寒波のピークとなりそうで、寒気が予想以上に強くなった場合は、警報級の大雪となるおそれもあります。また、名古屋など太平洋側の地域まで雪雲が流れ込む可能性もあります。交通への影響などにお気をつけ下さい。そのほかの地域も、暖かくなった先週と比べて、今週は厳しい寒さの日が続きます。体調を崩さないようお気を付けください。