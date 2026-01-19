〈愛子さまの新年参賀ファッションは「これまでとは少し異なる大人な印象を受けました」ファッション評論家・石原裕子氏が注目した“ブローチの身に着け方”〉から続く

昨年11月、初めての海外公式訪問として、日本との外交関係樹立70周年を迎えたラオスを訪問された愛子さま。1月14日の歌会始でも、ラオス訪問の思い出を詠んだ歌を寄せられた。今年のお題は「明」。

歌から窺える愛子さまの進化

〈日本語を学ぶラオスの子どもらの明るき声は教室に満つ〉

首都ビエンチャンの中高一貫校で、日本語や日本文化を学ぶ子どもたちと交流された際の1コマだ。歌会始の選者の1人で、皇室の和歌の相談役である御用掛も務める歌人の永田和宏氏が語る。

「今回は五首ほど作られ、披講されたのは全く助言する必要がなかった一首です。歌はたくさん作ることが大切。愛子さまは毎月の月次歌会の歌も作っておられますし、歌のまとめどころをしっかりと自分のものにされている。雅子さまもそうなのですが、愛子さまは素直な感性をお持ちです。あまり慣用句を使わず、持って回ったところがないのが良い。大学で日本の古典文学を勉強されてきたのも良い影響を及ぼしているのでしょう」



この歌からも、愛子さまの進化が窺えるという。

「これまでは学生生活や学業のことを詠まれてきましたが、今回は素材選びが変わりました。初めての海外公式訪問を題材に、ご自身の役割と責任を意識された大変よい御歌だと思います」（同前）

天皇家の長女としての役割と責任――。愛子さまが双肩に担うものはきわめて重い。だが、愛子さまの新年行事のお振る舞いからは、ご自身の重責を理解されつつも、それを軽やかに全うされるご様子が見て取れるのだ。

