TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』第3話「天翔ける色男」に、ホラン千秋がゲスト出演することが決定した。

参考：今村翔吾、『火喰鳥』に“声優”として参加 キャスト陣も「本当に溶け込んでいました」と絶賛

本作は、直木賞作家・今村翔吾による同名大ヒット小説をアニメ化した、江戸時代の火消したちの活躍を描くエンタメ活劇。

1月25日に放送される第3話「天翔ける色男」では、ホランがお夏役として登場。お夏は掛茶屋で働く町娘で、彦弥（島粼信長）と甚助（伊東健人）とは幼なじみの関係。彦弥と甚助はお夏を巡ってこじれた三角関係にある。

第3話では、主人公・松永源吾（梅原裕一郎）が甚助を「ぼろ鳶組」にスカウトしようとする場面から物語が始まる。交渉の場に、お夏の借金を肩代わりして追われる身となっていた彦弥が「金を返せ」と殴り込んでくる。源吾は彦弥の身の軽さに目をつけ仲間に入れようとするが、そんな中、お夏に危機が迫り、彦弥は命の危険を顧みず救助に向かうことになる。

あわせて、第3話の先行場面カットも公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）