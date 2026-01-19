森保ジャパンvsスコットランドが決定！イングランド戦の３日前にグラスゴーで対戦！３月は英国勢との２連戦に
日本サッカー協会が１月19日、森保一監督が率いる日本代表が現地時間３月28日に、スコットランド代表と同国グラスゴーのハムデン・パークで国際親善試合を行なうと発表した。
森保ジャパンは３日後の３月31日に、ロンドンでイングランド代表と戦うため、北中米ワールドカップ（W杯）が迫るなかでの３月シリーズは、イギリス勢との２連戦となった。
日本がFIFAランキング18位で、北中米W杯のグループステージでF組なのに対し、スコットランドは36位でC組に入った。ブラジル、モロッコ、ハイチと同じグループで、決勝トーナメント１回戦で日本とスコットランドが戦う可能性がある。
また、グラスゴーに本拠地を構える強豪セルティックでは、中村俊輔氏が一時代を築き、現在も前田大然、旗手怜央、山田新が所属しており、日本のサッカーファンに馴染みのある国と言えるかもしれない。
今回の対戦カード決定を受け、森保一監督は次のようにコメントした。
「現在日本人選手が多数プレーするスコットランドで、スコットランド代表と対戦できることをとても嬉しく思います。FIFAワールドカップ2026本大会を見据えた対戦で、フィジカル的にも恵まれた強いチームは、我々のチーム力の底上げを図るなかでベストな相手だと思います。スコットランドの方たちが非常に情熱的なことは世界的にも知られています。その熱狂的なサポーターがつくるスタジアムの雰囲気に揺さぶられないよう、プレッシャーに打ち勝ち、我々も日本一丸で勝利を掴み取りたいと思います」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
