石川県内は20日から今週末にかけて冬型の気圧配置となり、平地でも大雪となる見込みです。強い寒気が数日間居座り、雪がとけないまま積雪が増えるおそれがあります。外出を控えるようにしてください。

金沢地方気象台・持平孝観測予報管理官「静かな感じで降り積もっていく。気づけば大雪になっている、寒気の流入期間が長いのが一番の懸念材料」

気象庁や国交省などは19日午後、緊急の会見を開き、寒気が数日にわたって居座り、雪の量が多くなるとして注意・警戒を呼びかけました。20日の夕方から21日の夕方までに降る雪の量は、加賀地方の平地・山地と、能登地方の山地で20センチ、能登地方の平地で15センチと予想されています。

その後、21日の夕方から22日の夕方までさらに雪の降り方が強まり、加賀地方の平地で40センチ、山地で70センチ、能登地方の平地・山地ともに30センチと予想されています。

特に21日水曜日の午後から22日木曜日の午前が目先のピークとみられていますが、その後も気温が低い状態が続き、雪がとけないまま積雪が増えるおそれがあります。

国土交通省などは、予防的通行止めを実施する可能性があるとして、極力外出を控えるよう呼びかけています。