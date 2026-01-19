1泊3000円でコンセプトルームに泊まれます　「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」で盛り上がる山形・新庄市【〜26年6月末】

2026年１月、テレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』の放送が始まった。

【画像】テレビアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」 メインキャラクターと声優情報

モデルとなっているのは羽州新庄藩の火消し。ゆかりの深い山形県新庄市では、市の広報誌とのタイアップ、原作者のトークショーや作品を題材としたダンスプロジェクトなど様々な取り組みが行われ、盛り上がっている。

そして、同市の宿泊交流施設「ゲストハウスMINOMUSHI（ミノムシ）」ではアニメコンセプトルームを設置。

25年11月28日〜26年6月末の期間に利用できる。

ゲストハウスMINOMUSHIは、道の駅「新庄エコロジーガーデン原蚕の杜」敷地内のゲストハウス。

ここに開設されたコンセプトルームは、原作小説のファンもアニメのファンも楽しめるような空間になっているという。

作品および主要キャラクター「松永源吾」「鳥越新之助」「寅次郎」「彦弥」「加地星十郎」の5人がモチーフの内装をはじめ、キャラクターの等身大パネル、連載漫画の複製原画、原作者の今村翔吾氏の直筆サイン入り色紙と書籍を展示。

宿泊料金は、1泊あたり大人3000円、小人1500円。別途シーツおよびタオル代が必要。

見学のみの来場にも対応しており、午前8時30分〜午後5時（最終受付は午後4時30分）に見学が可能（要事前連絡）だ。

また、市内限定で、同作の主要キャラクター5人のアクリルスタンドの販売も予定。詳細が決定次第、市公式サイト等で発表される。