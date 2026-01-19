高速鉄道車両が脱線し隣の線路に進入、別の高速列車に衝突　死傷者190人以上　スペイン南部　首相がSNSに哀悼の意

横倒しになった列車の車両。

連結部分は、ちぎれたように激しく損傷しています。

乗客は割れた車両の窓から脱出し、その周りでは懸命の救助活動が行われています。

日本時間の19日未明、スペイン南部で高速鉄道が脱線し、別の車両に衝突する事故が発生。

負傷者は多数に及んでいます。

事故を起こしたのは民間の高速鉄道「イリョ」。

手ごろな価格で人気の鉄道です。

列車は南部の人気リゾート地マラガから首都マドリードを目指し、現地18日の夕方に出発しました。

そして、経由地のコルドバ駅を通過してから約10分後、列車は突如脱線し隣の線路に進入。

その際、走行していた別の列車に衝突。

この列車の先頭2両が脱線し、斜面から落下したということです。

事故後の車内を捉えた映像では、乗務員らしき人物が乗客を落ち着かせようと「電車の前方に進んでください。まだ空いている席があります」などと呼びかけていました。

最初に脱線した列車には300人以上、もう1つの列車には180人以上が乗車。

乗客らは、非常用ハンマーで窓を割って車両から脱出したといいます。

現地メディアによると、この事故で乗客など39人が死亡、負傷者は152人にのぼっているということです。

今のところ、日本人が巻き込まれたとの情報はありません。

スペインでは、2013年にも高速鉄道の脱線事故が発生し、この事故では79人が死亡し負傷者は140人以上にのぼり、事故の原因は制限速度の大幅超過とみられています。

今回の事故は何が原因だったのか。

一刻も早い原因究明が望まれる中、スペインのサンチェス首相はSNS上で「今夜は我々の国にとって深い悲しみの夜です。どんな言葉もこれほどの大きな苦しみを和らげることはできませんが、このつらい時に全国民が皆さまと共にあることを知っていてください」と哀悼の意を表しました。