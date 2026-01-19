土下座で告白!? 見た目とのギャップが愛おしい、ピュアすぎヤンキー男子の恋の行方は？【漫画家インタビュー】
見た目は強面のヤンキー。しかし好きな女の子を前にすると、驚くほど不器用で純粋。そんな「アニキ」の恋を描く『好きな子ができたアニキ』は、まっすぐすぎる感情表現と、思わず応援したくなるギャップが読者の心を掴んで離さない作品だ。
「アニキ」の土下座告白から始まる1話目が大きな反響を呼び、X（旧Twitter）では3.6万を超える「いいね」を獲得。そして更新のたびに話題を集めている。
作者のなーゆ。（@nayu0000001）さんに、創作のきっかけやこだわりについて聞いた。
■素直で真っ直ぐな感情表現を意識
ーー『好きな子ができたアニキ』を創作したきっかけや理由を教えてください。
読んでいて見守りたくなるような、心が温かくなるお話を作りたいなと思ったことがきっかけです。
ーー描くうえでこだわっている点や、「ここを見てほしい」というポイントはどこですか？
強面な「アニキ」があたふたする場面や、ヤンキーだけどピュアな性格を楽しんでいただきたいです！
ーー特に気に入っている場面を教えてください。
1番最初に載せた、土下座告白のシーンがお気に入りです。
理由はシンプルで、告白シーンに土下座を描くのは初めてだったため新鮮で、描いていてとても楽しかったからです。
ーー1コマ目からは想像できない展開や「アニキ」の見た目に反する素直な性格など魅力が多い作品ですが、こだわった点はどこですか？
現実であればあまり混じり合わなさそうなふたりが、恋愛をするならどうなるのか。お互いにピュアなふたりの、可愛らしい雰囲気を大切にしながら描いています。
ーーその他にも多数の作品を描かれていますが、ストーリーやキャラクター設定はどのように思いつくのでしょうか。
ひとつの設定に対して、必ず一癖をつけるようにしています。今回であれば「ヤンキー」だけでなく、「実はヒロインよりピュアなヤンキー」など……。
キャラクターもお話の展開も、ギャップを作ることが好きなのかもしれません。
ーー女の子に対して一途な感情を抱く男の子が多く登場しますが、こうしたキャラクターを描くうえで、どんなことを意識されていますか？
すべての言動に、素直さが入るようにしています。怒るときは思い切り怒らせて、慌てるときは思い切り慌てさせることで、嘘のない真っ直ぐな感情表現を意識して描いています！
ーー作品を通じて描きたいこと、伝えたいことはどんなことですか。
特別伝えたいメッセージがあるわけではないのですが、まずは「面白い」「続きが気になる」と思ってもらえる作品を作りたいと思っています。
そのうえで、キャラクターやお話の中に、共感や憧れなど何かしら皆さんの心に引っかかる部分が生まれたら嬉しいです。
ーー今後描いてみたいお話やテーマはありますか。
私はハッピーエンド派なので、みんなが幸せになるお話を描くことが多いです。だからこそ、たまにはシリアスめのしっとりしたお話にも挑戦してみたいなと思っています。
ーー今後の展望や目標を教えてください。
皆さんの毎日の楽しみの一つになれることを目標にしています。今よりもっと多くの人の目に留まるような作品を、これからも作り続けていけたらと思っています。
ーー作品を楽しみにしている読者の方々へメッセージをお願いします。
いつも作品をご覧いただきありがとうございます。これからも楽しい時間をお届けできるように頑張りますので、よろしくお願いいたします！
取材・文＝ネゴト / fumi