東京ディズニーランドにおいて、スペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」が、1月14日から3月2日まで期間限定で開催されるている。

「ディズニー・パルパルーザ」シリーズは、2024年1月に第1弾が開催され今回が5回目の開催となる。今回は、第1弾「ミニーのファンダーランド」が再登場。“ミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな、大好きなものでいっぱいのファンタジーな世界”をテーマに、壁やバナーがピンクや水玉模様でデコレーションされ、ミニーをイメージしたフードやドリンクメニュー、グッズなども販売される。

本稿では、本イベントのフォトレポートをお送りする。

エントランスからすでにミニーワールド全開

エントランス前の花壇では、ミニーのデザインで来場者をお出迎え

ミニーらしさ感じる園内のデコレーション

園内は、随所にミニーマウスのモチーフやミニーをイメージさせるデコレーションなどが施されており、まさにミニーが夢に見た世界となっている。

プラザ前に設置されたフォトスポットには、撮影したいゲストで長蛇の列となっていた。それ以外のデコレーションの場所も、デコレーションを撮影したり、一緒に記念写真を撮ったりするゲストで賑わっていた。

ワールドバザールのフォトスポット

ワールドバザールを抜けたエリア

シンデレラ城前プラザ。この先にフォトスポットがあるが、そこまで長い撮影待ち行列となっている

プラザ前のフォトスポット

プラザ前のフォトスポット

プラザ前フォトスポットの両脇にもフォトスポットが設けられている。

プラザ前フォトスポットの両脇にもフォトスポットが設けられている。

絶好のフォトスポット、シンデレラ城裏のミニーモニュメント

シンデレラ城裏のミニーモニュメントも絶好のフォトスポットで、モニュメントを背景に記念撮影する人で賑わっていた。夜になるとライトアップされ、昼とは違った幻想的な雰囲気となるので、昼と夜、両方を体験してみたい。

シンデレラ城裏には、ピンクのミニーマウスモニュメントが設置されている

夜になるとライトアップされる。

ここでも撮影待ちの列ができている

シンデレラ城裏のミニーモニュメントは、夜になると明かりが灯りシンデレラ城のライトアップとあわせて際立つ存在感

シンデレラ城の横にもミニーのフォトスポットあり

シンデレラ城横のフォトスポットも、撮影待ち列ができる人気エリア。ミニーが描かれたフォトスポットのデザインを撮影したり、一緒に撮影したりと、思い思いの撮影を楽しんでいた。夜はフォトスポットのデコレーションもライトアップされ、昼とはまた違った印象になるので、こちらも両方チェックしたいゲストは多そうだ。

シンデレラ城横にもフォトスポットが設けられている。

ミニーと一緒にパルパルーザのポーズでツーショットできる。

夜になるとまた違った雰囲気に

ランプポストはかわいいハート型ステンドグラス仕様

シンデレラ城前のプラザエリアのランプポストも、ハート型ステンドグラス仕様となっている。夜になると点灯され、あたりをピンク色に照らす。

シンデレラ城前のランプポストは、ハート型のステンドグラス仕様に

昼の状態

点灯した状態

バナー＆フェンスにも注目！ その他園内のデコレーション

街灯のバナーやフェンスの幕など、園内の至る所がミニーのファンダーランドのデコレーションで彩られている。

ミッキーもドナルドもピンク衣装に！ パレード「ミニー＠ファンダーランド」

エンターテインメントプログラム「ミニー＠ファンダーランド」では、ハートの装飾や水玉模様の衣装に身を包んだミニーが、園内をフロートに乗ってパレード。ミッキーらと共に来園者を盛り上げる。

ミッキーマウスやドナルドダックらをはじめ、ミニーの仲間たちが、ミニーと一緒に、ハートの装飾やポップなドット柄で彩られた衣装を身にまとって、大きなリボンで飾られたフロートに乗って登場。1日1回の公演なので、見逃さないようにチェックが必要だ。

なお、取材時は強風により取材日は実施されなかったため、オフィシャルショットでご紹介する。

グルメもある。「ミニーのファンダーランド」スペシャルメニュー

ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェでは、「ハートのリングシュー ストロベリー」（750円）や「スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチー）（700円）」などのミニーをイメージしたスペシャルメニューが提供されている。

左「ハートのリングシュー ストロベリー」（750円）と右「スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチー）」（700円）

「ハートのリングシュー ストロベリー」は、ふわっとしたシュー生地の中には、果肉入りのストロベリーソースとクリームがたっぶり入っており、口にすると甘酸っぱいストロベリーソースと甘いクリームがほどよく混じって口の中に広がってゆく。

「スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチー）」は、甘酸っぱいストロベリーの果肉入りソース、香りのよいライチーゼリーが入った、見た目もキュートなピンク色のスパークリングドリンク。さわやかですっきりとした味わいで、たくさん歩き回って火照った体にはピッタリだ。

シンデレラ城がピンクに！ 夜に映える「ファンダーナイト」

夜になると、シンデレラ城にプロジェクションマッピングで、リボンやハートなどミニーらしいモチーフを映し出す「ファンダーナイト」が開催される。

シンデレラ城がミニーをイメージしたプロジェクションマッピングで染まるひととき

このイベントでは、シンデレラ城全体がピンクに染まるところが何よりの見どころ。「ミニーのファンダーランド」をイメージしたデザイン、配色、音楽などのほか、過去にミニーマウスが主役だったイベント、プログラムを振り返ることができる内容になっている。

(C)Disney