明治安田は１９日、昨年１１月のプロテストでトップ合格した女子ゴルフの伊藤愛華（１８）と所属契約を締結したことを発表した。

２０２４年から同社の「地元アスリート応援プログラム」を通じてサポートを受けていた中、この日都内で行われた会見に出席した伊藤は「今回もこのような形でサポートしていただけることになり、本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。

今季開幕へ向けては昨年１２月の最終予選会で１６位に入り、今季序盤の出場権を確保しており「ルーキーイヤーで初優勝を挙げるという目標がある。先輩選手にも優勝されている方がいらっしゃるので、私も同じく優勝し、その後に複数回優勝できるようにしたい」と意気込んだ。

さらに、ゴルフ人生の中での最大の目標には「五輪に出場して金メダルを取ること」と宣言。「（２１年）東京五輪の開会式をテレビで見てすごく感動した。同じように自分が出場して、たくさんの人に感動を与えたい」と自身のプレーを通じて競技の魅力を伝えていく考えだ。

今季のブレーク候補として期待を集める伊藤は勝みなみ、天本ハルカ、鶴岡果恋、小倉彩愛に続き、５人目の同社所属選手となった。