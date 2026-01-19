「STEAL HEART CLUB」

昨年末に5人組グローバルバンド"hrtz․wav(ハーツウェイブ)"を誕生させ、世界中の注目を集めた韓国のサバイバルオーディション番組、通称"スハクル"こと「STEAL HEART CLUB」。

モデル、高校生、インディーバンド、インフルエンサー、現役アイドルなど日本人を含む多種多様な男性ミュージシャン50人が集結し、バンドメンバーの座を懸けてバトルを繰り広げたこの番組が、1月20日(火)よりMnetにて放送される。

■ジョン・ヨンファ(CNBLUE)、ソヌ・ジョンアら、実力派ディレクター陣の顔ぶれも話題となった"スハクル"への反響

ケイテン、ハギワら、日本人メンバーの躍動にも注目が集まった「STEAL HEART CLUB」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

ZEROBASEONEを生んだ「BOYS PLANET」や、ENHYPENを誕生させた「I-LAND」――これまで数々のサバイバルオーディション番組を手掛けてきたMnetによる「STEAL HEART CLUB」は、ボーカル、ギター、ベース、キーボード、ドラムの5つのポジションから10名ずつ、総勢50名が参加。ミッションごとにバンドを組み直しながら、世界中の視聴者投票によって各ポジション1枠のメンバーを選出、そしてデビューを目指し火花を散らし合うというもの。

「STEAL HEART CLUB」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

MCには「女神降臨」(2020年)で知られる女優のムン・ガヨンを迎え、毎回艶やかなスタイリングでも視線を集めた他、ディレクター陣にも実力派のアーティストが勢揃い。

ボーイズバンドとして第一線で活躍し続けるCNBLUEのジョン・ヨンファをはじめ、Wanna One出身のハ・ソンウン、2人組バンドのPeppertones(ペッパートーンズ)のイ・ジャンウォン、IUやBLACKPINKをはじめとするK-POPアーティストたちと仕事をしてきた実力派歌手のソヌ・ジョンアといった本格派な顔ぶれが、参加者たちを導いていく。

「STEAL HEART CLUB」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「STEAL HEART CLUB」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

参加者の顔ぶれも個性豊かで、「ソンジェ背負って走れ」でバンド・ECLIPSEのベーシスト役を務めたヤン・ヒョクや、PENTAGONのメインラッパー・ウソク、「BOYS II PLANET」出身のイ・ユンチャンら、既に名の知れたメンバーも。さらには、Zior Park(ジオール・パーク)とセッションした最年長30歳のギタリスト(ハンビン・キム)や、2010年生まれの現役高校生ベーシスト(チョン・ウンチャン)の可愛らしいビジュにも多くの反響が寄せられた。

「STEAL HEART CLUB」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

■ケイテンの卓越したギター演奏、覆面ドラマーのハギワら、日本人ミュージシャンが強烈なインパクト！

「STEAL HEART CLUB」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「STEAL HEART CLUB」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

そんな中でも"無双"っぷりで注目を集めたのが、日本人のミュージシャンたちだ。

独特の雰囲気や世界的な名門・バークリー音楽大学のギター専攻という華やかな経歴で登場シーンから参加者たちの視線を奪っていたケイテンや、"イケメン"すぎると話題が集中したベーシストのマシャらが集められた"J-バンド"。

「STEAL HEART CLUB」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

観客を前にした第1ラウンド「クラブオーディション」では、米津玄師の「KICK BACK」をパフォーマンスし、即席グループとは思えない卓越した演奏力に加え、客席を煽りまくるステージングでも圧倒するなど、ジョン・ヨンファらディレクターをも虜にする存在感を初回から発揮。

「STEAL HEART CLUB」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「STEAL HEART CLUB」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

さらに"J-インフルエンサー"として参加した本名・顔・年齢が非公開の覆面ドラマーのハギワも強烈なインパクト。「クラブオーディション」で披露したG-DRAGONの「HOME SWEET HOME」では、立膝の姿勢でスティックを回しながらドラムを叩きながらも安定感抜群のリズムで、高い実力をアピール。ラウンドを重ねるごとに続々と脱落者が出る中、ケイテンとマシャ、ハギワは揃ってポジション1位を獲得するなど圧倒的な人気を誇った。

「STEAL HEART CLUB」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

■2026年上半期のデビューが確定！"hrtz․wav"としての初パフォーマンスにも視線集中

「M COUNTDOWN」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

その後ファイナルを目前にして、マシャの参加辞退という驚きの展開がありながらも、最終回となる第10話では、ファイナル進出者15人の中から選ばれたKeiten(ケイテン／ギター)、Hagiwa(ハギワ／ドラム)、Dane(デイン／ベース)、Riaan(リアン／ボーカル)、Youn Young jun(ユン・ヨンジュン／キーボード)の5人のメンバーによってhrtz․wavの結成が確定。2026年を迎え上半期のデビューが正式発表されると、1月8日にはMnetの音楽番組「M COUNTDOWN」に初出演を果たし、新バンドとして初となるパフォーマンスが注目を集めたばかりだ。

"新しいニューウェーブ、ニュートレンドを作ろう"というケイテンの思いが込められたバンド名の通り、確かな実力と華やかなオーラを武器に、バンド界に旋風を吹かせることができるのか？まずは「STEAL HEART CLUB」で、グループの成り立ちから追っていきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

STEAL HEART CLUB

放送日時：2026年1月20日(火)22:00〜

※毎週(火)22:00〜

チャンネル：Mnet(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ